В победном для СКА матче с «Автомобилистом» зрители увидели заброшенные шайбы в каждом периоде

Хоккейный «Автомобилист» уже не первый сезон является очень серьёзной силой в КХЛ. Но выиграть Кубок Гагарина клубу из Екатеринбурга пока не по силам. «Питерец.ру» сомневается, что «Автомобилист» выйдет хотя бы в финал плей-офф и в этом сезоне, хотя звёзды в команде Николая Заварухина есть – это и Да Коста, и Мэйсек, и Голышев.

Интересно, что никому из вышеперечисленных игроков «Авто» отличиться в отчётном матче не удалось: единственную шайбу в составе гостей забросил Корьме с передач Трямкина и Василевского. Счёт к тому времени был 1:0 в пользу СКА после точного броска Александра Никишина в самом дебюте игры. Первый период завершился со счётом 1:1, после чего собравшиеся на трибунах «Ледового» наблюдали только ещё два взятия ворот Бобкова.

Во второй двадцатиминутке свою очередную (уже девятую в регулярном сезоне) забросил Димитрий Яшкин, которому ассистировали Марат Хуснутдинов и Михаил Воробьёв. Тот же Воробьёв в большинстве после удаления Кормье установил итоговый счёт матча – 3:1. Следующий соперник СКА – «Куньлунь».