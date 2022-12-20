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Питерец.ру » Спорт » Чемпион мира по футболу Аргентина возвращается домой в ликующий Буэнос-Айрес

Чемпион мира по футболу Аргентина возвращается домой в ликующий Буэнос-Айрес

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Сборная Аргентины, выигравшая чемпионат мира, прибыла домой в ликующий Буэнос-Айрес

Сборная Аргентины, выигравшая чемпионат мира, прибыла домой в ликующий Буэнос-Айрес рано утром во вторник, когда огромные толпы выстроились на улицах и приветствовали возвращение своих чемпионов.

Капитан Лионель Месси первым вышел из самолета, держа в руках золотой трофей, а затем его триумфальная команда вышла на красную дорожку в аэропорту, где ее приветствовали журналисты, официальные лица и живая музыка.

Когда командный автобус выехал из аэропорта, его сразу же окружили ликующие болельщики, одетые в бело-голубые национальные цвета. На видео видно, как автобус медленно движется вперед в сопровождении полицейского эскорта, окруженный десятками тысяч людей, размахивающих аргентинским флагом и запускающих фейерверки ночью.

Воздух был наполнен аплодисментами, когда толпа пела и танцевала; игроки, стоя на открытой верхней палубе, махали своим обожающим болельщикам.

Ожидается, что сотни тысяч болельщиков выйдут на улицы столицы позже во вторник, который был объявлен национальным праздником, для парада победы команды после их захватывающей победы в серии пенальти над Францией в Катаре в воскресенье.

По сообщению государственного информационного агентства Télam, команда сначала проведет ночь на тренировочной базе Аргентинской футбольной ассоциации.

Толпы болельщиков разбили лагерь на тренировочной площадке в понедельник перед прибытием команды, и на фотографиях видно, как фанаты высыпают из машин, припаркованных на территории. Некоторые лежали на одеялах на траве, а другие бездельничали на стульях для пикника вокруг холодильников.

Долгожданное возвращение команды продолжается несколько дней безостановочного празднования по всей стране и среди зарубежных болельщиков после взрывной победы Аргентины над Францией.

Источник: CNN
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