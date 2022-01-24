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Безбилетника нашли на колесе самолета в Амстердаме после 11-часового полета

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Безбилетник был найден живым на борту колеса самолета в Амстердаме после более чем 11-часового полета

Власти Нидерландов обнаружили безбилетного пассажира, спрятавшегося в носовом колесе грузового самолета, когда он приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол в воскресенье утром.
По словам представителя аэропорта Схипхол и полиции, мужчина скрывался более 11 часов с тех пор, как самолет вылетел из Йоханнесбурга, Южная Африка. Хотя личность не установлена, официальные лица заявили, что ему от 16 до 35 лет.

«Мы узнали, что сегодня утром был найден человек, который спрятался в грузовом самолете на грузовой платформе аэропорта», — сообщила CNN пресс-секретарь аэропорта Схипхол Виллемейке Костер. По словам Костера, голландская королевская военная полиция занимается ситуацией.

Наземная команда аэропорта сначала заметила что-то похожее на человека и немедленно уведомила об этом власти. Прибыв на место происшествия, голландская полиция и службы экстренной помощи подтвердили, что мужчина жив, но с низкой температурой тела, сообщила пресс-секретарь Королевской военной полиции Нидерландов Джоанн Хелмондс.

«Мы были удивлены, обнаружив этого человека, но еще больше удивились тому, что он остался жив после того, как самолет пролетел более 10 000 [километров] при очень, очень низких температурах», — заявила CNN представитель Королевской военной полиции Нидерландов Джоанн Хелмондс.

Мужчина был реанимирован и стабилизирован в аэропорту, а затем доставлен в больницу в Амстердаме, добавил Хелмондс.

«Когда мужчина выздоровеет и пройдет проверку в больнице, его отправят в Центр просителей убежища (AZC), где будет определен его статус, действительно ли он ищет убежища», — сказал Хелмондс.

По данным Королевской военной полиции Нидерландов, время полета между Йоханнесбургом и Амстердамом в среднем составляет около 11 часов, и если бы рейс имел остановку в Кении, время в пути было бы на несколько часов дольше.
Cargolux, люксембургская грузовая авиакомпания, на борту которой находился безбилетный пассажир, отказалась комментировать эту новость до завершения расследования ситуации.

Источник: CNN
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