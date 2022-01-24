Безбилетника нашли на колесе самолета в Амстердаме после 11-часового полета

Власти Нидерландов обнаружили безбилетного пассажира, спрятавшегося в носовом колесе грузового самолета, когда он приземлился в амстердамском аэропорту Схипхол в воскресенье утром.
По словам представителя аэропорта Схипхол и полиции, мужчина скрывался более 11 часов с тех пор, как самолет вылетел из Йоханнесбурга, Южная Африка. Хотя личность не установлена, официальные лица заявили, что ему от 16 до 35 лет.
Наземная команда аэропорта сначала заметила что-то похожее на человека и немедленно уведомила об этом власти. Прибыв на место происшествия, голландская полиция и службы экстренной помощи подтвердили, что мужчина жив, но с низкой температурой тела, сообщила пресс-секретарь Королевской военной полиции Нидерландов Джоанн Хелмондс.
Мужчина был реанимирован и стабилизирован в аэропорту, а затем доставлен в больницу в Амстердаме, добавил Хелмондс.
По данным Королевской военной полиции Нидерландов, время полета между Йоханнесбургом и Амстердамом в среднем составляет около 11 часов, и если бы рейс имел остановку в Кении, время в пути было бы на несколько часов дольше.
Cargolux, люксембургская грузовая авиакомпания, на борту которой находился безбилетный пассажир, отказалась комментировать эту новость до завершения расследования ситуации.