ЧМ-2022: вратарская линия сборной Аргентины

Уже совсем чуть-чуть остается до начала чемпионата мира-2022, который стартует 20 ноября матчем Катар - Эквадор. Это событие ожидается во всем спортивном мире с огромным нетерпением. Согласно отчету Gambling Insider, наибольшее количество ставок в денежном эквиваленте совершается именно на матчи мундиаля. Ну, а пока чемпионат мира не стартовал, гемблеры могут посетить другие игорные заведения на ресурсе Рейтинг Казино.

Сборная Аргентины едет на мундиаль в качестве одного из главных претендентов на победу. Но наибольшие вопросы в плане формирования состава «Альбиселесте» вызывает вратарская линия.

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес, скорее всего, станет основным стражем ворот сборной из Южной Америки.

Франко Армани, играющий за «Ривер Плейт», начал в старте «товар» Аргентины против Эстонии (5:0): он может стать еще одним вариантом для главного тренера Лионеля Скалони в Катаре.

Хуан Муссо и Херонимо Рулли являются другими подходящими для поездки в Катар кандидатами, хотя, конечно, и не могут претендовать на свитер с первым номером.

Команда Аргентины выступает в группе С. Мундиаль для Лионеля Месси и компании начнется 22 ноября поединком против сборной Саудовской Аравии. 26 ноября южноамериканцы сыграют с Мексикой, а 30 ноября встретятся с национальной командой Польши.