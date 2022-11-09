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Питерец.ру » Спорт » ЧМ-2022: вратарская линия сборной Аргентины

ЧМ-2022: вратарская линия сборной Аргентины

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46
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
goal.com
ЧМ-2022: вратарская линия сборной Аргентины

Уже совсем чуть-чуть остается до начала чемпионата мира-2022, который стартует 20 ноября матчем Катар - Эквадор. Это событие ожидается во всем спортивном мире с огромным нетерпением. Согласно отчету Gambling Insider, наибольшее количество ставок в денежном эквиваленте совершается именно на матчи мундиаля. Ну, а пока чемпионат мира не стартовал, гемблеры могут посетить другие игорные заведения на ресурсе Рейтинг Казино.   

Сборная Аргентины едет на мундиаль в качестве одного из главных претендентов на победу. Но наибольшие вопросы в плане формирования состава «Альбиселесте» вызывает вратарская линия.  

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес, скорее всего, станет основным стражем ворот сборной из Южной Америки.

Франко Армани, играющий за «Ривер Плейт», начал в старте «товар» Аргентины против Эстонии (5:0): он может стать еще одним вариантом для главного тренера Лионеля Скалони в Катаре.

Хуан Муссо и Херонимо Рулли являются другими подходящими для поездки в Катар кандидатами, хотя, конечно, и не могут претендовать на свитер с первым номером. 

Команда Аргентины выступает в группе С. Мундиаль для Лионеля Месси и компании начнется 22 ноября поединком против сборной Саудовской Аравии. 26 ноября южноамериканцы сыграют с Мексикой, а 30 ноября встретятся с национальной командой Польши. 

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