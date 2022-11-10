С «Амуром» СКА сыграл получше, чем с «Адмиралом», но всё равно проиграл – на этот раз в овертайме

«Питерец.ру» предполагает, что разница часовых поясов могла сказаться на резко упавшей результативности СКА в двух матчах на Дальнем Востоке. И «Адмирал», и вот теперь «Амур» лишь раз за матч позволили забросить грозной армейской атаке. Интересно, что резкий спад результативности СКА совпал с приходом в команду Романа Ротенберга Никиты Гусева, но это конечно же лишь совпадение.

«Амур» вышел вперёд на исходе второго периода усилиями Гиздатуллина, которому ассистировал Кэмерон Ли. Но удаление у хозяев льда Руслана Педана привело к ответной шайбе СКА, которую в большинстве забросил Марат Хайруллин с передачи Михаила Воробьёва. Под занавес третьего периода игрок «Амура» Кирилл Слепец дважды дарил СКА шанс выйти вперёд, когда отправлялся на скамейку штрафников. Но петербуржцы не воспользовались такими подарками, а в овертайме больше повезло «Амуру»: автором победной шайбы стал результативный защитник хабаровчан Михал Йордан.

Итог матчей с «Адмиралом» и «Амуром» удручает не только всего лишь одним набранным очком, но и упавшей результативностью СКА. Следующий матч СКА проведёт 12 ноября в Новосибирске.