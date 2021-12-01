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Питерец.ру » Спорт » После поражения от «Северстали» СКА скромно обыграл минское «Динамо»

После поражения от «Северстали» СКА скромно обыграл минское «Динамо»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
khl.ru
В обоих матчах отличился Никита Гусев, а на фото – Лео Комаров.  

«Питерец.ру» заметил, что серия домашних поражений СКА в регулярном чемпионате КХЛ явно затянулась. В игре с «Северсталью» 29 ноября нападение СКА смогло лишь раз огорчить Владислава Подъяпольского. Череповчане выиграли со счётом 3:1, после чего перед СКА замаячила перспектива шестого домашнего поражения подряд.

Победить минское «Динамо» так же эффектно, как был повержен «Куньлунь» в октябре, не удалось. Тогда счёт был 7:0, на этот раз – скромные 2:1. Минчане сами с середины ноября попали в полосу неудач: после шести поражений подряд был наконец-то обыгран «Трактор».

Эмиль Галимов очень быстро открыл счёт в игре с минскими динамовцами, поразив ворота Рыбара уже на 3-й минуте. Затем Тёденбю забросил ответную шайбу гостей. Победным для СКА стал гол Никиты Гусева в третьем периоде: помогли звёздному снайперу отличиться Данила Моисеев и Степан Фальковский. В турнирной таблице Западной конференции СКА пока отстаёт от «Йокерита», ЦСКА, «Северстали» и столичного «Динамо». Свой следующий матч команда Валерия Брагина проведёт 3 декабря с «Йокеритом».

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