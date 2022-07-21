С 6 по 7 августа 2022 года в Северной столице пройдет фестиваль пляжного волейбола «Санкт-Петербург Комус Fest». Мероприятие состоится на стадионе «Динамо», расположенном в сердце города. Принять участие и побороться за приз в 1 миллион рублей сможет каждый желающий, главное условие – возраст от 16 лет. Зарегистрироваться можно на официальном сайте до 29 июля включительно.

Спортивное мероприятие федерального значения «Комус Fest» впервые пройдет в Санкт-Петербурге – одном из красивейших городов мира и неофициальной Северной столице России. Ожидается, что в фестивале примут участие около 108 команд из 216 участников со всей страны. Участникам «Комус Fest» есть за что побороться: общий призовой фонд фестиваля составляет 1 миллион рублей. При этом, по решению организаторов, награды получат не только команды, занявшие первые места: призеров будет несколько в каждой из лиг среди мужчин и женщин.

Благодаря разнообразию категорий, принять участие может каждый, вне зависимости от уровня – от начинающих игроков и до суперпрофи. Всего будет два вида команд: 2 на 2 без гандикапа для игроков уровня профи и выше и 2 на 2 с гандикапом для непрофессиональных игроков.

Проводиться «Комус Fest» будет в альма-матер многих известных спортсменов – на стадионе «Динамо». Это один из старейших и знаковых стадионов как города, так и страны в целом. Специально для соревнований по пляжному волейболу здесь будут оборудованы 14 площадок на открытом воздухе. На время проведения фестиваля «Комус Fest» стадион «Динамо» преобразится, став не только спортивной, но и развлекательной площадкой для жителей и гостей города.

Участников фестиваля и болельщиков ждут насыщенная программа, теплый и приятный песок, а также море положительных эмоций и заряд хорошего настроения. Для каждого игрока компания «Комус» подготовила подарочный набор участника «Санкт-Петербург Комус Fest». Зрители соревнований смогут понаблюдать за игрой спортсменов, поучаствовать в различных конкурсах и получить призы и подарки от организаторов. В программе фестиваля – компьютерные игры (Sega, PS Classic), настольный футбол и аэрохоккей, а также лотерея. Для гостей будут выступать DJ и ведущий, а юные болельщики смогут весело провести время с аниматором. Также для посетителей будут предусмотрены летние угощения – фруктовые закуски.

Более 7-ми лет «Комус» успешно проводит спортивные мероприятия в разных городах России. Соревнования компании посетили свыше 20 000 спортсменов от известных профессионалов до начинающих игроков разных возрастов.

Когда: 6 и 7 августа 2022 года. Регистрация на турнир начнется 6 августа и пройдет с 9:00 до 9:45, а открытие фестиваля – с 14:00 до 14:30.

Где: стадион «Динамо» (Санкт-Петербург, проспект Динамо, 44б).

Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте фестиваля «Комус Fest».

Зарегистрироваться можно до 29 июля 2022 года (включительно).

Для получения более подробной информации, обращайтесь на почту [email protected] или напишите в официальные социальные сети Комус. Мы за спортивный образ жизни!