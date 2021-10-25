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Питерец.ру » Общество » Основная цель HSE FEST 2021 – помощь начинающим технологическим предпринимателям и их развитие

Основная цель HSE FEST 2021 – помощь начинающим технологическим предпринимателям и их развитие

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Яндекс
Основная цель HSE FEST 2021 – помощь начинающим технологическим предпринимателям и их развитие

В Северной столице на площадке Петербургского международного инновационного форума 11 ноября состоится финал Всероссийского фестиваля университетских технологических проектов HSE FEST 2021. Это уже третий фестиваль, который собирает начинающих предпринимателей со всей страны не только для того, чтобы побороться за денежный приз, но и приобрести новые знания, заручиться поддержкой опытных корпораций и бизнесменов, заинтересовать своими разработками потенциальных инвесторов.

Заявки в оргкомитет фестиваля в этом году направили 567 команд из 211 вузов 67 российских регионов и 7 стран мира. Наиболее ценный результат, к которому стремятся организаторы фестиваля – обратная связь. Ее дадут по итогам мероприятия команды и эксперты. Об этом сказал Филипп Казин, советник НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул: важно, что фестиваль может помочь улучшить проекты участников, найти ресурсы, партнёров и финансирование для будущей реализации.

Понимать запрос рынка и научиться отвечать на него профессионально и оперативно – основная задача начинающих предпринимателей. В этом им помогают эксперты и менторы, которые работают с командами, отметил гендиректор Технопарка Санкт-Петербурга Андрей Соколов. Организаторы создали программу «Акселератор HSE FEST» для участников. В ее рамках они могут получить индивидуальные консультации, принять участие в закрытых Demo Days/ VC Days, ежемесячных тренингах, мастер-классах и образовательных лекциях.

Регистрация на посещение финального дня HSE FEST 2021 стартовала в начале октября. Во время мероприятия посетители смогут побывать не только на питч-сессиях финалистов, но и на площадке для нетворкинга, где можно познакомиться с деловыми партнерами, а также на круглых столах и мастер-классах от партнеров фестиваля.

Мероприятие проходит при поддержке стратегических партнеров:

- Фонд президентских грантов;

- Министерство науки и высшего образования Российской Федерации;

- Агентство стратегических инициатив;

- Бизнес-инкубатор «Ингрия».

 

а также организационных партнеров:

- HSE Business Incubator;

- Продуктовый и FMCG-ритейлер «Лента»;

- Энерготехнохаб Петербург;

- Ассоциация промышленного туризма Северо-Запад.

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