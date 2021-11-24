Уникальной площадкой для демонстрации университетских стартапов стал фестиваль HSE FEST

Для демонстрации университетских стартапов уникальной площадкой стал III Всероссийский фестиваль университетских технологических проектов HSE FEST. Он вызвал огромный интерес у участников и партнеров события. Заявки на участие в фестивале, организованном НИУ «Высшая школа экономики», прислали 567 команд из 211 вузов, 67 субъектов РФ, 7 различных стран.

Финал фестиваля состоялся в рамках Петербургского международного инновационного форума 11 ноября 2021 года. ПАО «Ростелеком» выступило генеральным партнером мероприятия. Операторы фестиваля – Технопарк Санкт-Петербурга и Ассоциация промышленного туризма Северо-Запад. Свои проекты финалисты HSE FEST представили на питч-сессии, по ее результатам членами жюри были названы три лучших стартапа. Это Myofit (МГУ им. Ломоносова) – умный костюм с сенсорами и мобильное приложение для повышения эффективности спортивных тренировок, Сирин (УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина) – сервис с искусственным интеллектом для создания умного двора, и ArcFusion (ВГТУ) – металлический 3D-принтер, совмещающий в себе функцию наплавки и механической обработки (фрезеровки).

Не вошедшие в тройку лидеров проекты были награждены специальными призами организаторов и партнеров фестиваля. Также в нетворкинг-встрече, различных мастер-классах и круглых столах смогли принять участие зарегистрированные посетители финального дня HSE FEST. Эксперты, бизнесмены и представители министерств и ведомств поделились на пленарной дискуссии своим видением вопросов, связанных со значимыми для стартапов формами взаимодействия с бизнесом, институтами развития и органами власти, состоянием современной инновационной экосистемы в России, функционированием университетских стартапов в рамках этой экосистемы, созданием единой платформы поддержки стартапов в стране.

Важным тот факт, что большинство представленных на фестивале проектов ориентированы на запросы, полученные начинающими предпринимателями по итогам изучения рынка, назвал Дмитрий Земцов, проректор НИУ ВШЭ. Привлеченные к мероприятию многочисленные менторы, представители корпораций и отраслевые специалисты, по его словам, оказали большое содействие студенческим командам.

Материал подготовлен с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.