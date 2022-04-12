ROOF FEST анонсировал первую волну артистов

Летний фестиваль концертов на крыше ROOF FEST возвращается в Петербург. Сезон по традиции пройдет на ROOF PLACE — площадке с видом на Финский залив. В лайн-апе фестиваля этого года Ева Польна, Лолита, Ах Астахова, Рита Daкота и многие другие. Всего организаторы заявляют более 15 концертов, которые состоятся с мая по сентябрь.

Открывает новый сезон ROOF FEST петербургская хип-хоп группа KREC 26 мая. В июне выступят 25/17 — с новой акустической программой, в июле — Ева Польна, Рита Dакота, Лолита. В августе можно посетить концерты Вячеслава Бутусова и группы «Орден славы» и Ах Астаховой. Лайн-ап будет обновляться, всего организаторы фестиваля планируют провести более 15 концертов и мероприятий, среди которых лекции о музыке, кинопоказы фильмов о Петербурге и маркет локальных брендов.

Кирилл Даровских, генеральный директор ROOF FEST: «С начала пандемии проводить концерты было невозможно. Спустя два года у нас появилась эта возможность, и мы рады анонсировать старт сезона ROOF FEST. Сейчас как никогда важно дарить тепло и радость окружающим. Я придерживаюсь “теории маленьких дел”: делать то, что ты умеешь и не отказываться от любимых занятий. Давайте не забывать о том, как важно видеться с друзьями, гулять, ходить на концерты! Музыка позволяет отвлечься от проблем и зарядиться позитивом».

Одиннадцатый сезон фестиваля ROOF FEST пройдет с мая по сентябрь 2022 года, за новостями проекта и обновлением лайн-апа можно следить на сайте.

ROOF FEST — серия концертов, неформальная достопримечательность Петербурга, которая соединяет в себе лето, музыку и видовую площадку. Новый сезон ROOF FEST традиционно пройдет на Roof Place. За 11 лет в рамках ROOF FEST выступили более 200 артистов, среди которых — БИ-2, Аквариум, Noize MC, Леонид Агутин, Дима Билан, The Hatters и многие другие. Фестиваль никогда не ограничивал себя рамками жанров и известности артистов — приглашал российских поп-исполнителей, фрэшменов, инди-музыкантов и открывал новые имена международной музыкальной сцены.

Посетить концерт ROOF FEST — обязательный пункт to-do листа на лето.

ROOF FEST

Кожевенная линия, 30

Билеты и подробности: https://roofmusicgroup.ru