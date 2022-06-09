Александр Петров стал первым новичком гандбольной «Невы» после «бронзового» матча в Перми

«Питерец.ру» не стал подробно освещать двухматчевое противостояние «Невы» и «Пермских медведей» в схватке за бронзу, а ведь борьба получилась захватывающей. Проиграв дома с разницей в три мяча, в гостях коллектив Торгованова совершил едва ли не спортивны подвиг, выиграв «+9». При этом клубный сайт петербургской команды уже сообщил, с кем из игроков придётся расстаться в межсезонье.

Павел Тураев защищал цвета «Университета Лесгафта – Невы» девять сезонов, выиграв в составе петербуржцев восемь медалей чемпионата России, из которых три серебряных. Помимо Тураева «Неву» покидают линейный Николай Емельяненко (8 сезонов в клубе), правый крайний Кирилл Воронин (7 сезонов), вратари Виталий Шиманский (более 200 матчей за «Неву») и Андрей Дьяченко. Также уходят из «Невы» Александр Коваленко, Артём Грамыко и Андрей Гордеев.

А первым новичком «Невы» стал 28-летний правый крайний Александр Петров. Ранее Петров выступал за уфимский «Акбузат», в составе которого был одним из двух основных пенальтистов.