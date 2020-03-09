Гандбольная «Нева» размялась в Уфе перед серией плей-офф со СКИФом

То, что «Университет-Нева» финиширует на третьем месте в гандбольной Суперлиге, было ясно ещё до начала поединка заключительного тура в Уфе. «Питерец.ру» при взгляде на итоговую таблицу регулярного чемпионата отмечает, что «Нева» заняла своё место: от второго призёра (им стал ставропольский «Виктор») петербуржцы отстали на 5 очков, такая же дистанция и с занявшими четвёртую строчку московскими спартаковцами.

Но «Акбузат» был обыгран в гостях (32:21), хотя игра турнирного значения для команды Торгованова не имела. Наиболее весомый вклад в победу гостей внесли Александр Вислогузов (6 мячей), Виктор Макин и Евгений Макин (оба – по 5). Достойно сыграл и голкипер «Невы» Виталий Шиманский, который 13 раз спасал ворота после бросков уфимских гандболистов.

16 побед и 6 поражений – таков актив «Невы» по итогам чемпионата Суперлиги – 2019/2020. Клубный сайт информирует, что первая встреча в серии до двух побед между «Невой» и клубом СКИФ из Краснодара состоится 2 апреля. Через три дня команды сыграют матч в Петербурге, если понадобится третья игра, то и она пройдёт на площадке «Невы».