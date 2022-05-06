В Петербурге прошли соревнования по пляжному самбо

На первых в Петербурге соревнованиях по пляжному самбо спортсмены боролись на площадке всесезонного центра пляжного спорта и активного отдыха «Пляж».

«Этот вид единоборств – уникальный, национальный для нас. Спортсмены, занимаясь им, закаляют характер, становятся сильными, волевыми, обретают уверенность в своих силах. Желание побеждать остается у них на всю жизнь и я уверен, что с каждым годом участников и зрителей будет больше», – отметил организатор Фестиваля, председатель Комиссии по вопросам физической и спорта Законодательного собрания Санкт‑Петербурга Антон Соловьев.

Победители в каждой возрастной группе и в каждой весовой категории были награждены кубками и медалями.