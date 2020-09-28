«Фестиваль единоборств – Турнир им. В.А. Соловьева» в Санкт-Петербурге собрал волонтеров всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, соорганизатором которой являлся Общероссийский народный фронт.
Спортсмены одними из первых включились в работу волонтерского штаба #МыВместе и активно работали на протяжении всей самоизоляции.
В этом году в Турнире традиционно приняли участие спортсмены по 5 видам единоборств – самбо, дзюдо, бокс, джиу-джитсу, карате. Из-за ограничений, связанных с коронавиусом принять очное участие в соревнованиях могли спортсмены, достигшие совершеннолетия. У тех, кто еще не достиг этого возраста, зачеты принимались в дистанционном формате.
Организаторы отметили, что основная идея Фестиваля – воспитать молодых спортсменов, а также привить им дух преемственности поколений. Турнир ведет свою историю с 2012 года и за это он стал одним из наиболее крупных спортивных мероприятий Санкт-Петербурга.
В этом году в нем приняли участие более 600 спортсменов. Организатором Фестиваля стал сын Владимира Александровича - мастер спорта международного класса по карате, мастер спорта по джиу-джитсу, член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.