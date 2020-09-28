«Фестиваль единоборств – Турнир им. В.А. Соловьева» в Санкт-Петербурге собрал волонтеров всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, соорганизатором которой являлся Общероссийский народный фронт.

Спортсмены одними из первых включились в работу волонтерского штаба #МыВместе и активно работали на протяжении всей самоизоляции.

В этом году в Турнире традиционно приняли участие спортсмены по 5 видам единоборств – самбо, дзюдо, бокс, джиу-джитсу, карате. Из-за ограничений, связанных с коронавиусом принять очное участие в соревнованиях могли спортсмены, достигшие совершеннолетия. У тех, кто еще не достиг этого возраста, зачеты принимались в дистанционном формате.

Организаторы отметили, что основная идея Фестиваля – воспитать молодых спортсменов, а также привить им дух преемственности поколений. Турнир ведет свою историю с 2012 года и за это он стал одним из наиболее крупных спортивных мероприятий Санкт-Петербурга.

В этом году в нем приняли участие более 600 спортсменов. Организатором Фестиваля стал сын Владимира Александровича - мастер спорта международного класса по карате, мастер спорта по джиу-джитсу, член регионального штаба Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Антон Соловьев.

«Этот Турнир стал первым масштабным мероприятием для многих спортсменов после перерыва из-за коронавируса. Однако во время пандемии наши спортсмены не сидели без дела, а активно участвовали во всероссийской акции #МыВместе и помогали тем, кто не мог самостоятельно сходить за продуктами и лекарствами. Поддержать молодых спортсменов пришли не только действующие чемпионы. Приветственное слово участникам Фестиваля направил руководитель центрального исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов», - рассказал член регионального штаба ОНФ в Петербурге Антон Соловьев.