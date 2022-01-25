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Питерец.ру » Спорт » Генеральным секретарем Федерации бокса России назначена Татьяна Кириенко

Генеральным секретарем Федерации бокса России назначена Татьяна Кириенко

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Москве прошел исполком Федерации бокса России, на котором обсуждались структурные вопросы.

Во вторник, 25 января, в Москве прошел исполком Федерации бокса России, на котором обсуждались структурные вопросы. Главной темой заседания стал выбор нового генерального секретаря организации – на эту должность единогласно была утверждена Татьяна Кириенко, которая ранее занимала пост первого заместителя генерального секретаря Федерации бокса России.
Кирилл Щекутьев, возглавивший Федерацию бокса России в январе 2021 года, покинул эту должность по собственному желанию.

«Я признательна за доверие, оказанное мне Высшим наблюдательным советом, исполнительным комитетом Федерации бокса России и всем боксерским сообществом страны. Много лет работаю на благо отечественного бокса, и продолжу этот путь. За последние 5 лет Федерация бокса России сделала максимум для развития бокса в нашей стране. Под руководством команды Умара Кремлёва Федерация бокса России дважды была признана лучшей национальной боксерской федерацией в мире. Опыт управления нашей команды сегодня признан лучшим мировым примером и тиражируется на международном уровне. Сейчас, когда Умар Назарович, руководит развитием бокса во всем мире, моя главная задача – сохранить и приумножить достигнутое нами в России за последние годы работы», - прокомментировала Кириенко свое назначение.

Также Кириенко рассказала о задачах организации:
«Федерация бокса России продолжит развивать инфраструктуру для занятий боксом. Наш приоритет – строительство новых Центров прогресса бокса и продолжение обновления боксёрской инфраструктуры в стране. 

География бокса вся Россия, но особенно важная задача — это развитие бокса в отдаленных регионах страны – в Сибири и на Дальнем Востоке, где бокс уже сейчас является базовым видом спорта. Нам важно укрепить растущий интерес к боксу на всей территории России, поэтому мы проводим наши турниры в разных регионах – мужские чемпионаты в Оренбурге, Кемерово и Чите, женские – в Ульяновске, Челябинске и Краснодаре и так далее.

В самых ближайших планах Федерации бокса России - усиление работы по развитию детско-юношеского бокса. Новые школы бокса будут развиваться на базе открывающихся Центров прогресса бокса, особый упор мы продолжим делать на подготовку тренерских кадров. Большая работа предстоит по развитию юниорских сборных команд России по боксу».

Справка:
Татьяна Анатольевна Кириенко (род. 14 июля 1970 года, Республика Карелия).
Окончила Петрозаводский Государственный университет им. Куусинена и Российскую академию госслужбы при Президенте РФ.
С 1994 года по 2005 год работала в УСК «Крылья Советов» - одном из главных боксерских центров Москвы, где прошла путь от помощника руководителя до генерального директора.
В 2005-2010 годах - исполнительный директор РОО «Московская ассоциация бокса». С 2007 по 2010 год занимала должности заместителя исполнительного директора и начальника спортивного департамента Федерации бокса России.
В 2010-2015 годах - генеральный директор Региональной общественной организации «Федерация бокса Москвы».
С 2017 года – начальник администрации, а позже первый заместитель генерального секретаря Федерации бокса России.
В 2017 году была избрана вице-президентом Европейской конфедерации бокса (EUBC) и стала первой женщиной, вошедший в исполком организации. Эти должности в EUBC Татьяна Кириенко занимала до 2019 года, после чего стала председателем молодежной комиссии организации.
Награждена нагрудным знаком «Отличник физической культуры и спорта» (2008), Почётным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» (2008), орденом CISM (Международный совет военного спорта) (2021).

Источник: Федерация бокса России
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