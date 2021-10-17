Супергол Кангва привёл к поражению «Зенита» в Туле

Второе поражение «Зенита» в чемпионате России пока ещё не даёт повода говорить о кризисе команды Сергея Семака. Да и осечка в игре с «Сочи» могла показаться случайностью, выиграй петербургский клуб следующий календарный матч.

Тульский «Арсенал» не казался грозным соперником. К тому же начинал чемпионат на посту главного тренера «Арсенала» бывший главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов, а на матч с «Зенитом» туляков вывел уже Миодраг Божович. Смена тренера произошла в «Арсенале» в начале осени после крайне неудачного старта.

До рандеву с «Зенитом» «Арсенал» из 10 матчей чемпионата России смог выиграть лишь два – у «Крыльев Советов» в 3-м туре и в Нижнем Новгороде в 8-м. Но в игре с «Зенитом» мог сказаться особый настрой, а главным творцом победы стал замбийский полузащитник Кингз Кангва. При счёте 1:1 («Зенит» сумел отыграться лишь на 88-й минуте) Кангва нанёс такой удар по воротам «Зенита» из-за пределов штрафной, что винить Станислава Крицюка в очередной ошибке не стоит, а вот Деян Ловрен явно сплоховал в эпизоде с этим голом.