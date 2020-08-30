«Спартак» наконец-то обыграл «Арсенал» и смог опередить «Зенит»

Взаимоотношения «Спартака» и тульского «Арсенала» сложны. «Питерец.ру» вспоминает и 3:0 в Туле в апреле 2019 года (тогда «красно-белых» тренировал Олег Кононов), и такой же счёт в сезоне – 2016/2017 (тогда пострадал Массимо Каррера). Нынешний тренер «Спартака» Доменико Тедеско проиграл тулякам домашний матч в прошлом чемпионате России, но взял реванш в гостях.

В 6-м туре нынешнего первенства РПЛ спартаковцы одержали домашнюю победу со счётом 2:1. Забили главные звёзды «Спартака» – форвард Александр Соболев и французский защитник Самуэль Жиго. При этом открыл счёт «Арсенал»: на 36-й минуте отличился Хлусевич. А решающим отрезком матча стала концовка первого тайма.

После того, как Соболев сравнял счёт, у «Арсенала» был удалён с поля Лесовой. Это решение главного арбитра Матюнина вызвало много споров, к тому же «Спартак» сразу же провёл решившую исход игры атаку. Ларссон подал – Жиго в который раз забил головой. Отыграться в меньшинстве команде Сергея Подпалого не удалось, и «Спартак» выиграл четвёртый матч в чемпионате – 2020/2021.