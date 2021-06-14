Payeer

ента новостей

20:04
В Ленобласти разведут Ладожский мост
17:18
В Екатеринбурге стартовал Кубок России по боксу
13:57
Англия взяла реванш у хорватов, Украина проиграла Нидерландам
12:29
В Петербурге задержали юных автоугонщиков
11:22
Снова всеобщий локдаун?
10:19
Петербург и BLM
09:57
В Петербурге вводят новые ограничения
19:38
На чемпионате Европы вслед за победой Италии вничью сыграли Уэльс и Швейцария
11:27
Почему Путин хвалит Трампа?
11:03
В Ленобласти пожарные тушили "Газель" на федеральной трассе
10:51
Скоро начнется Евро
10:15
Студент объявил голодовку
11:55
В Ленобласти будет перекрыта трасса в связи с разводкой моста через Свирь
11:50
Северо-Западный округ Росгвардии обеспечивает безопасность ЕГЭ в 2,2 тыс. школ
11:46
Выставки к 60-летию денежной реформы СССР 1961 года
11:42
Фестиваль в Некрасовском Саду «NekrasoFFest»
11:37
В Петербурге пожилая женщина передала аферистам полмиллиона рублей
11:19
В Ленобласти пьяный подросток угнал автомобиль
11:13
В Петербурге полицейский спас мальчика, который звал маму из открытого окна
10:34
На автобусе в Финляндию
09:56
В топ-10 по неравенству доходов
09:12
Что с кредитами Сбербанка?
20:23
Шесть футболистов «Зенита» вошли в итоговую заявку сборной России на чемпионат Европы
19:23
Столетие Филармонии — первый концерт на крыше Музея
19:21
Выставка «Больше чем любовь»
19:17
Сергей Неверов и Михаил Романов обсудили вопросы, волнующие петербуржцев
12:17
Исторические мультимедийные парки «Россия — моя история» посвятят обширную программу празднования дня России 800-летию Александра Невского
10:30
Книга петербургских школьников будет храниться в главной детской библиотеке страны
10:29
Петербуржцы счастливы?
10:27
Северо-Западный округ Росгвардии взял под охрану более 1,1 тыс. детских лагерей
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Англия взяла реванш у хорватов, Украина проиграла Нидерландам

Англия взяла реванш у хорватов, Украина проиграла Нидерландам

0
89
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.gettyimages.com
Чемпионат Европы по футболу набирает обороты: сыграно уже 7 матчей.  

Пока самым громким событием чемпионата Европы по футболу стало происшествие с Кристианом Эриксеном. Полузащитник сборной Дании и «Интера» рухнул на поле в игре с Финляндией, но сейчас чувствует себя лучше.

После поражения россиян от бельгийцев в Санкт-Петербурге (0:3) состоялись ещё несколько матчей. Очень скучной получилась игра между англичанами и хорватами: комментатор даже предположил, что команду Луки Модрича устроили итоговые 0:1. «Питерец.ру» не увидел даже организованного штурма ворот Пикфорда в концовке, и команда Гарета Саутгейта отстояла 1:0 без особых проблем.

Северная Македония проиграла свой дебютный матч на таком уровне, хотя многоопытный Горан Пандев забил. Македонцы проиграли австрийцам (1:3), которые возглавили группу С. Весьма интересным получилось противостояние между сборной Нидерландов и Украиной. Проигрывая 0:2, украинцы смогли отыграться после точных ударов Ярмоленко и Яремчука, но пропустили снова. Оборона Нидерландов была ослаблена отсутствием Де Лигта, да и ворота защищал ветеран Стекеленбург.

мы в Telegram
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

12-06-2016, 23:30
Чорлуку били весь матч, а Левандовски не забил
12-07-2018, 00:00
Английская драма в «Лужниках»
9-06-2021, 00:39
Какие шансы у сборной России на чемпионате Европы в группе с Бельгией, Данией и Финляндией?
25-06-2016, 18:55
Польша стала первым четвертьфиналистом чемпионата Европы по футболу
10-05-2017, 20:33
На чемпионате мира по хоккею Белоруссия всухую проиграла Швейцарии
9-02-2020, 23:00
Кудашов вместе со сборной России провалился на Шведских играх

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
251
10-06-2021, 10:19
В Ленобласти иномарка сбила девушку на велосипеде
0
290
7-06-2021, 10:39
В Ленобласти в ДТП при лобовом столкновении два человека погибли и один серьезно пострадал
0
419
5-06-2021, 16:08
В Петербурге пенсионерка попала под колеса электросамоката
0
339
4-06-2021, 12:25
В Петербурге ребенока сбила «Лада Веста»
Наверх