Англия взяла реванш у хорватов, Украина проиграла Нидерландам

Пока самым громким событием чемпионата Европы по футболу стало происшествие с Кристианом Эриксеном. Полузащитник сборной Дании и «Интера» рухнул на поле в игре с Финляндией, но сейчас чувствует себя лучше.

После поражения россиян от бельгийцев в Санкт-Петербурге (0:3) состоялись ещё несколько матчей. Очень скучной получилась игра между англичанами и хорватами: комментатор даже предположил, что команду Луки Модрича устроили итоговые 0:1. «Питерец.ру» не увидел даже организованного штурма ворот Пикфорда в концовке, и команда Гарета Саутгейта отстояла 1:0 без особых проблем.

Северная Македония проиграла свой дебютный матч на таком уровне, хотя многоопытный Горан Пандев забил. Македонцы проиграли австрийцам (1:3), которые возглавили группу С. Весьма интересным получилось противостояние между сборной Нидерландов и Украиной. Проигрывая 0:2, украинцы смогли отыграться после точных ударов Ярмоленко и Яремчука, но пропустили снова. Оборона Нидерландов была ослаблена отсутствием Де Лигта, да и ворота защищал ветеран Стекеленбург.