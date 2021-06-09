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Питерец.ру » Спорт » Какие шансы у сборной России на чемпионате Европы в группе с Бельгией, Данией и Финляндией?

Какие шансы у сборной России на чемпионате Европы в группе с Бельгией, Данией и Финляндией?

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Травма защитника Кудряшова заставила тренерский штаб российской команды поломать голову над тактическими схемами.  

Повезло ли сборной России с группой на европейском футбольном первенстве – скоро узнаем. Бельгийцы видятся не только явными фаворитами группы В, но и одной из команд, способных выиграть турнир. «Золотое поколение» бельгийской сборной достойно выступило на ЧМ–2018, но явно нужна первая большая победа (в 1980 году Бельгия проиграла финал чемпионата Европы сборной ФРГ). Немного потускнел Эден Азар (возможно, это явится для полузащитника «Реала» дополнительной мотивацией), но прочие бельгийские звёзды в строю.

У датчан в составе есть свой премьер – Кристиан Эриксен из миланского «Интера». Эта скандинавская команда явно видит себя в плей-офф: «Питерец.ру» предполагает, что у датчан команде Станислава Черчесова нужно обязательно выиграть.

Футбольных финнов можно назвать аутсайдерами группы, ведь само попадание в финальную «пульку» для «Суоми» является огромных успехом. Начнут финны с игры против географических соседей – датчан, 16 июня состоится матч с нашей сборной, а 21 числа дебютантам предстоит суровый бельгийский экзамен.

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