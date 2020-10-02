СКА снова выиграл молодёжным составом, на этот раз – в Хабаровске

Несмотря на необходимость играть фактически молодёжным составом, СКА продолжает побеждать. После очень результативного матча в Новосибирске (6:4) повержен был и хабаровский «Амур».

«Питерец.ру» насчитал лишь пятёрку основных игроков СКА, которые вышли на лёд «Платинум-Арены»: Белов, Дыбленко, Ткачёв, Кузьменко и Тимкин. А открыл счёт совсем юный Никита Чибриков: случилось это на 16-й минуте в равных составах. Хоккейные обозреватели уже язвительно отметили следующее: Чибриков забил за СКА быстрее, чем вернувшийся в «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий. Последний вообще ещё ни разу не поразил ворота соперника, набрав в 10 матчах за столичных динамовцев 4 очка за передачи.

В концовке стартового периода Тимкин и Дыбленко помогли отличиться Ивану Володину, а добил «Амур» сразу после первого перерыва Владимир Ткачёв с передачи Кузьменко. Лишь братья Зогорна не унимались: в итоге Томаш с передачи Гинека и Наиля Якупова (мотивация!) забросил единственную шайбу хабаровчан. Якупов неплохо смотрится в «Амуре»: забил «Торпедо», а теперь отметился передачей в игре против бывшего клуба.