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Питерец.ру » Спорт » Под руководством Бердичевского СКА обыграл в гостях «Сибирь» со счётом 6:4

Под руководством Бердичевского СКА обыграл в гостях «Сибирь» со счётом 6:4

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
Из-за ситуации в клубе на этот раз руководил игрой тренер «молодёжки» Лев Бердичевский.

«Питерец.ру» отмечает, что СКА проявил настоящую спортивную злопамятность. Выразилось это в том, что невские армейцы совсем недавно крупно проиграли сибирякам на своём льду (1:4). На этот раз, несмотря на все сложности, удалось победить с эффектным хоккейным счётом 6:4.

Самым результативным игроком матча стал 20-летний Дмитрий Завгородний – 3 очка, все за голевые передачи. Заброшенными шайбами отметились два основных защитника СКА, которые смогли принять участие в матче – Антон Белов забросил победную шайбу при счёте 4:4, а Ярослав Дыбленко поразил ворота Сятери во втором периоде. А ведь СКА уступал в счёте 0:2 и 1:3, но Бердичевский нашёл способ переломить ход игры.

Результативно сыграла и тройка Миро Аалтонена. Сам финский центрфорвард забил, записал себе в актив заброшенную шайбу и его партнёр по звену Андрей Кузьменко, а Василий Подколзин отметился двумя пасами. Когда счёт 6:4, проще назвать тех из хоккеистов СКА, которые не отметились в протоколе баллами за результативность. К таким относится дебютант СКА Яков Тренин.

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