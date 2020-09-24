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Питерец.ру » Спорт » Без Брагина на скамейка СКА разгромлен дома «Сибирью» – 1:4

Без Брагина на скамейка СКА разгромлен дома «Сибирью» – 1:4

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
Петербургские армейцы потерпели первое крупное поражение в сезоне – 2020/2021.

Главный тренер СКА Валерий Брагин из-за плохого самочувствия не появился на матче против «Сибири». Результат этой игры оказался для армейцев Петербурга удручающим – 1:4 на своём льду. Да ещё и следующий матч СКА проведёт молодёжным составом, поэтому «Ак Барс» явно победит.

«Питерец.ру» считал главной звездой сегодняшней «Сибири» финского форварда Юусо Пуустинена. И финн подтвердил этот статус, дважды поразив ворота СКА, защищал которые Михаил Бердин. Игра протекала так: после ничейного первого периода СКА уступил сибирякам два последующих. Автором единственной шайбы в составе хозяев льда стал Иван Морозов, реализовавший буллит. Заработал это штрафной бросок Евгений Тимкин, причём – в меньшинстве. Исполнять взялся Морозов, и голкипер «Сибири» Сятери не выручил.

Однако после счёта 1:1 забивали только гости: помимо сделавшего дубль Пуустинена отличился Чесалин. Интересно, что на скамейке СКА весь матч провёл Роман Ротенберг, а вот когда туда вернётся Валерий Брагин – пока официально не сообщается.

 

 

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