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Питерец.ру » Спорт » Победа СКА и дубль Хаудена

Победа СКА и дубль Хаудена

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Невские армейцы выиграли и второй домашний матч серии плей-офф с «Витязем».

Несмотря на крах в первой встрече, на этот раз подмосковные хоккеисты смогли проиграть СКА с пристойным счётом. Команда Алексея Кудашова в третьем периоде вела 4:1, но дважды пропустила.

«Питерец.ру» первым делом обратил внимание, кто защищал ворота обеих команд. Так получилось, что голкиперы играли против своих бывших команд: Самонов отыграл весь матч, трижды пропустив, а вот Ежова пришлось менять на Сапрыкина во втором периоде после шайбы Василия Подколзина.

Помимо Подколзина в составе СКА отличились Сергей Плотников, Евгений Кетов и Йоонас Кемппайнен. В составе «Витязя» дубль сделал Куинтон Хауден. Этот канадец по ходу сезона перебрался в «Витязь» из «Торпедо», а начинал форвард выступления в КХЛ в форме минского «Динамо». Теперь СКА ведёт в серии 2–0, и следующий матч состоится 5 марта.

Финский «Йокерит» тоже выиграл оба домашних матча у своего соперника по первому раунду. Ярославский «Локомотив» снова был разгромлен: после 0:6 в первой игре подопечные Майка Пелино проиграли со счётом 1:5.

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