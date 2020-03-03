Победа СКА и дубль Хаудена

Несмотря на крах в первой встрече, на этот раз подмосковные хоккеисты смогли проиграть СКА с пристойным счётом. Команда Алексея Кудашова в третьем периоде вела 4:1, но дважды пропустила.

«Питерец.ру» первым делом обратил внимание, кто защищал ворота обеих команд. Так получилось, что голкиперы играли против своих бывших команд: Самонов отыграл весь матч, трижды пропустив, а вот Ежова пришлось менять на Сапрыкина во втором периоде после шайбы Василия Подколзина.

Помимо Подколзина в составе СКА отличились Сергей Плотников, Евгений Кетов и Йоонас Кемппайнен. В составе «Витязя» дубль сделал Куинтон Хауден. Этот канадец по ходу сезона перебрался в «Витязь» из «Торпедо», а начинал форвард выступления в КХЛ в форме минского «Динамо». Теперь СКА ведёт в серии 2–0, и следующий матч состоится 5 марта.

Финский «Йокерит» тоже выиграл оба домашних матча у своего соперника по первому раунду. Ярославский «Локомотив» снова был разгромлен: после 0:6 в первой игре подопечные Майка Пелино проиграли со счётом 1:5.