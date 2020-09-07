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Питерец.ру » Спорт » Знарок – победитель, Шипачёв – проигравший

Знарок – победитель, Шипачёв – проигравший

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
dynamo.ru
Одного периода хватило хоккейному «Спратаку», чтобы сломить сопротивление «Динамо».

Вадим Шипачёв не смог набрать очки во втором подряд матче регулярного сезона КХЛ. Если 1:2 в игре с «Авангардом» можно было списать на стартовые проблемы команды, то сегодняшнее поражение от «Спартака» заслуживает отдельного разбора. А ведь Шипачёв обещал, что с «красно-белыми» динамовцы постараются, итог – 1:3.

При этом после второго перерыва коллектив Владимира Крикунова вёл в счёте после шайбы Владислава Ефремова. По иронии судьбы, переломную шайбу «Динамо» пропустило … в большинстве. Казалось бы – вот момент для тройки Шипачёва, Дмитрия Кагарлицкого и Дмитрия Яшкина. Однако спартаковский защитник Вишневский сравнял счёт. После этого Йори Лехтеря реализовал большинство, а Лукаш Радил забил в пустые ворота.

«Питерец.ру» посмотрел на сайте КХЛ статистику Шипачёва в этом матче. 33-летний центрфорвард провёл на льду 22 с половиной минуты, нанёс один бросок по воротам Беспалова, проиграл 8 (!) из 11 вбрасываний и показал полезность «-2». А вот Олег Знарок впервые в новом сезоне познал радость победы после позорных 2:7 в Ярославле и издевательских 0:1 в Екатеринбурге.

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