Вслед за Барабановым СКА могут покинуть Зуб, Лехтеря, Кагарлицкий и Каблуков

«Питерец.ру» не уверен в радужных перспективах нападающего Александра Барабанова в «Торонто Мэйпл Лифс», но ошибиться будет приятно. Очень уж велики амбиции этого канадского клуба, который некоторое время назад собрал очень мощный состав, но с ходу выиграть Кубок Стэнли не удалось.

Теперь муссируются слухи о возможном отъезде защитника Артёма Зуба в «Оттаву». К тому же менеджмент СКА может избавиться от ряда игроков: СМИ называют имена тех, кто может покинуть стан невских армейцев.

Так финн Йори Лехтеря – потенциальный спартаковец. Если Лехтеря покинет СКА, то команде Алексея Кудашова понадобится новый центрфорвард. Если Лехтеря провёл в СКА достойный сезон, то Дмитрий Кагарлицкий явно разочаровал петербургскую публику. Переходил в СКА в ранге одного из лучших снайперов Лиги, а затем и в состав-то не всегда попадал. Илья Каблуков старателен, но этому форварду оборонительного плана в январе исполнилось 32 года. Если в СКА объявят курс на омоложение, то возможно расставание и с Каблуковым.