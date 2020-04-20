Зырянов не поехал в Германию и вспомнил о Белоруссии

Сайт sportsdaily.ru опубликовал интервью с главным тренером молодёжного состава «сине-бело-голубых» Константином Зыряновым. «Питерец.ру», в свою очередь, заметил: Константин Георгиевич не утратил умения интересно изъясняться. Просто приведём свежую цитату из Зырянова:

«Можно съездить на стажировки в «Барселону», «Атлетико», «Манчестер Сити» …, но надо отдавать себе отчёт, что ты, может быть, никогда не будешь работать с футболистами такого уровня, как в этих клубах».

По понятным причинам сорвалась стажировка в Германии: после рандеву главной команды «Зенита» с лейпцигским «Ред Буллом» в Лиге Чемпионов стало понятно, где готовят правильных тренеров. Отметил Зырянов и то, что не остановлен чемпионат Белоруссии: сейчас вместо Германии он гипотетически мог бы поехать стажироваться именно туда. В субботу в белорусском первенстве состоялись 4 матча, из которых лишь один завершился нулевой ничьей (встречались БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ»). Говоря о тренерах РПЛ, Зырянов заявил, «против всех них играл». Ждём ответа от Доменико Тедеско…