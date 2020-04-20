ента новостей

10:02
Компенсация для врачей
09:35
Почему заболевших стало больше?
23:51
Зырянов не поехал в Германию и вспомнил о Белоруссии
15:25
В Петербурге участники акции #МыВместе оказали помощь больницам города
14:39
На КАД между развязками с Приморским шоссе и ЗСД перекроют одну полосу движения
14:30
В Ленобласти нетрезвый водитель ударил полицейского
14:25
В Петербурге задержали угонщика иномарки
09:47
Каким окажется дефицит бюджета?
09:16
Коронавирус можно лечить и на дому
18:57
Необычная Пасха
18:04
Кто оказался богаче?
20:02
В «Пулково» проведен ветеринарный контроль кроликов
19:59
Специальный онлайн аукцион в поддержку журнала «Звезда»
19:58
На трассе М-10 в Тосненском районе ограничат пропускную способность
13:59
На Крестовском острове в Санкт-Петербурге остроят детский яхт-клуб
11:55
Видеоэкскурсия «Мастерская в лицах»
11:42
В Петербурге задержали угонщига пикапа
09:21
Чем лечить коронавирус?
08:37
Рыбаки нарушают самоизоляцию
20:12
Общественники предлагают предоставить НКО льготы на отчисления во внебюджетные фонды
20:07
«Живая классика» объявила дату Всероссийского финала
09:18
Как причащаться?
09:17
Бизнесу помогут с арендой
22:20
Из-за коронавируса Парад Победы в Петербурге пройдет без юнармейцев
07:55
Безработных становится больше
07:55
Склады продолжают развиваться
00:17
Вслед за Барабановым СКА могут покинуть Зуб, Лехтеря, Кагарлицкий и Каблуков
17:35
На развязке КАД с Октябрьской набережной полностью перекроют съезд
15:29
Онлайн-фестиваль «Пасху радостно встречаем!»
12:21
Отделения Почты России продолжают работу
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма Наши RSS ленты 18+
Питерец.ру » Спорт » Зырянов не поехал в Германию и вспомнил о Белоруссии

Зырянов не поехал в Германию и вспомнил о Белоруссии

0
14
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-zenit.ru
Тренер молодёжного «Зенита» не смог пройти стажировку.

Сайт sportsdaily.ru опубликовал интервью с главным тренером молодёжного состава «сине-бело-голубых» Константином Зыряновым. «Питерец.ру», в свою очередь, заметил: Константин Георгиевич не утратил умения интересно изъясняться. Просто приведём свежую цитату из Зырянова:

«Можно съездить на стажировки в «Барселону», «Атлетико», «Манчестер Сити» …, но надо отдавать себе отчёт, что ты, может быть, никогда не будешь работать с футболистами такого уровня, как в этих клубах».

По понятным причинам сорвалась стажировка в Германии: после рандеву главной команды «Зенита» с лейпцигским «Ред Буллом» в Лиге Чемпионов стало понятно, где готовят правильных тренеров. Отметил Зырянов и то, что не остановлен чемпионат Белоруссии: сейчас вместо Германии он гипотетически мог бы поехать стажироваться именно туда. В субботу в белорусском первенстве состоялись 4 матча, из которых лишь один завершился нулевой ничьей (встречались БАТЭ и «Торпедо-БелАЗ»). Говоря о тренерах РПЛ, Зырянов заявил, «против всех них играл». Ждём ответа от Доменико Тедеско…

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через
Loading...
Loading...

Похожие публикации

26-06-2014, 09:57
Зырянов о перспективах сборной России
5-10-2014, 20:54
Константину Зырянову — 37 лет!
11-04-2020, 00:53
Чемпионат Белоруссии по футболу продолжается несмотря ни на что
29-08-2013, 23:08
Для «Зенита» названы соперники в групповом этапе Лиги Чемпионов УЕФА
15-04-2014, 07:18
Вопрос по Зырянову
11-08-2013, 18:07
«Зенит» не даст повода прессе радоваться в случае своей ошибки на отборочном этапе турнира Лиги Чемпионов УЕФА

Происшествия на дорогах

0
376
8-04-2020, 11:58
В Ленобласти в ДТП погибли два человека
0
361
7-04-2020, 14:11
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
0
567
31-03-2020, 12:21
Смертельное ДТП на КАД
0
1 047
18-03-2020, 18:39
В Петербурге иномарка сбила девятилетнего мальчика
Наверх