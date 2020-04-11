Чемпионат Белоруссии по футболу продолжается несмотря ни на что

В тот момент, когда большинство спортивных соревнований приостановлено или вовсе отменено, белорусский футбольный чемпионат идёт своим ходом. «Питерец.ру» заметил, что накануне был сыгран очередной матч: гродненский «Неман» принимал бобруйскую «Белшину». Гости из Бобруйска вынуждены были отыгрываться после гола Кадимяна, однако команду Эдуарда Градобоева выручил Ковель. Матч проходил без зрителей.

В СМИ множество комментариев относительно того, что чемпионат Белоруссии продолжается. Если Андрей Аршавин продолжает шутить, то воспитанник «Зенита» Андрей Васильев («Неман») выступил с более развёрнутым мнением на этот счёт. «Фонтанка» некоторое время назад опубликовала интервью с Васильевым. Говоря о футбольной составляющей, Васильев предположил: из числа 16 клубов высшего белорусского дивизиона лишь БАТЭ, «Динамо» из Бреста и солигорский «Шахтёр» можно приравнять к середнякам РПЛ. Отметил игрок «Немана» и сильно возросший интерес к белорусскому первенству. Насмешки над уровнем чемпионата Белоруссии Васильеву не нравятся.