Выставка «Графическое наследие»

0
Опубликовал: Питерец
Фото:
СПбГУ
В Музее В. В. Набокова СПбГУ состоится торжественное открытие выставки «Графическое наследие»

30 января 2026 года в Музее В. В. Набокова, который находится в Санкт-Петербургском государственном университете, состоится замечательное и значимое событие — торжественное открытие выставки под названием «Графическое наследие». Это мероприятие посвящено творчеству выдающегося художника, заслуженного деятеля искусств России и члена-корреспондента Российской академии художеств Андрея Алексеевича Пахомова. Он является одним из самых известных мастеров в области отечественной книжной графики и станковой литографии, и его работы по праву занимают особое место в истории искусства.

На выставке будут представлены разнообразные произведения печатной графики, а также книжные иллюстрации, которые художник создавал на протяжении многих лет своей творческой карьеры. Эти работы отражают не только мастерство Пахомова, но и его уникальный художественный стиль, который сочетает в себе как традиционные, так и современные элементы. Посетители смогут увидеть, как развивалось его искусство, и оценить разнообразие тем и техник, которые использовал художник.

В торжественном открытии выставки примут участие ключевые фигуры, включая директора Музея В. В. Набокова СПбГУ Андрея Аствацатурова, который расскажет о значении творчества Пахомова для современного искусства и культуры. Также на мероприятии будет присутствовать сын художника, Алексей Пахомов, который предоставит предметы для экспозиции и поделится личными воспоминаниями о своем отце и его творческом пути.

Выставка «Графическое наследие» будет открыта для посетителей до 11 апреля 2026 года, что даст всем желающим возможность погрузиться в мир графического искусства и насладиться работами одного из самых значимых художников нашей страны. Место проведения выставки: Санкт-Петербург, улица Большая Морская, дом 47, в стенах Музея В. В. Набокова СПбГУ. Начало мероприятия запланировано на 18:00, и все желающие смогут стать частью этого культурного события, которое обещает быть интересным и вдохновляющим.

