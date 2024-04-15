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Питерец.ру » Культура » В Музее В. В. Набокова СПбГУ состоится торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к празднованию 125-летия знаменитого писателя

В Музее В. В. Набокова СПбГУ состоится торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к празднованию 125-летия знаменитого писателя

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГУ
В СПбГУ представят почтовую марку, которую «Почта России» выпустила к 125-летию Владимира Набокова

22 апреля в Музее В. В. Набокова СПбГУ состоится торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к празднованию 125-летия знаменитого писателя. Музей находится на первом этаже дома, принадлежавшего семье писателя. Сегодня это единственный в мире музей, посвященный творчеству и жизни Владимира Набокова.
Первыми оттиск штемпеля на почтовые марки поставят директор макрорегиона Северо-Запад «Почты России» Александр Вакуленко и первый проректор СПбГУ Елена Чернова. В мероприятии примут участие студенты и сотрудники Университета, также на торжественную церемонию приглашены члены попечительского совета СПбГУ.

Кроме того, в рамках празднования юбилея писателя запланирован цикл публичных мероприятий. Так, 26 апреля в 15:00 состоится торжественное дарение литературного альманаха «Грани», вышедшего в 1922 году в Берлине. В издании опубликовано эссе Вл. Сирина (псевдоним Владимира Набокова) «Рупертъ Брукъ». Альманах станет частью коллекции редких книг Музея В. В. Набокова СПбГУ и одним из ценных экспонатов выставки, основу которой сегодня составляют личные вещи писателя, первые издания произведений автора, обширная научная библиотека, а также коллекция бабочек писателя, аналогов которой сегодня нет в России.

Для посещения мероприятия необходимо зарегистрироваться. Количество мест ограничено.

Дата: 22 апреля
Время: 14:00
Место: ул. Большая Морская, д. 47 (Музей В. В. Набокова СПбГУ)

Источник: СПбГУ
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