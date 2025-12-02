В Музее Набокова СПбГУ открывается выставка «Кукольный дом», посвященная детству писателя

В Санкт-Петербургском государственном университете, в Музее В. В. Набокова, 5 декабря 2025 года состоится открытие выставки «Кукольный дом», автором которой является художница Татьяна Сергеева. Выставка продлится до 14 февраля 2026 года.

Сергеева, член Союза художников, активно участвует в выставках с 2007 года. Ее произведения находятся в собраниях различных музеев, включая Мурманский художественный музей, Музейный центр «Площадь Мира» в Красноярске и Музей современного искусства «Эрарта», а также в частных коллекциях по всему миру (Россия, США, Швейцария, Израиль и др.).

Проект, разработанный специально для Музея Набокова, представляет собой попытку реконструкции мира детства писателя через призму детского взгляда самого Набокова. Татьяна Сергеева стремится воссоздать образы и впечатления, формировавшие воображение будущего литератора.

В церемонии открытия примут участие директор музея Андрей Аствацатуров, куратор выставки Кирилл Дацук и сама художница Татьяна Сергеева.

Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 47, Музей В. В. Набокова СПбГУ.