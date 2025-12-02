ента новостей

22:26
СКА одержал победу над «Локомотивом» в овертайме
20:45
Выставка «Память поколений: Нельзя забыть»
20:26
В Госдуме раскритиковали Telegram за показательные блокировки каналов
20:17
Премьера спектакля "Золушка" в театре "Балтийский дом"
20:09
Фестиваль «Великий шелковый путь. Диалог культур»
20:04
В Музее Набокова СПбГУ открывается выставка «Кукольный дом», посвященная детству писателя
11:15
Во Всеволожске задержали несовершеннолетних "треш-блогеров"
10:44
Полицейские поймали 18-летнего «дропа» за обман пенсионерки из Кронштадта
10:37
В Петербурге профессора вуза обманули почти на 3 млн рублей
10:34
В Петербурге полиция устанавливает обстоятельства поножовщины на Гончарной улице
20:06
Выставка «Александр Самодуров. Покрывало Майи»
20:00
Выставка «Влад Локтев. Рождение»
19:55
Балет «Щелкунчик» на сцене «Колизей - Арены»
14:21
В Ленобласти задержали двоих подозреваемых в угоне автомобиля и поджоге жилого дома
14:15
В Петербурге задержали афериста, оставившего военного без протеза и денег
14:08
В Петербурге задержали коммивояжёра, подозреваемого в мошенничестве
14:04
В Петербурге ищут метателей петард в подземном переходе метро «Пионерская»
13:59
В Петербурге женщина выпругнула со второго этажа во время семейного конфликта
13:54
В Петербурге задержали охранника бара, избившего посетителя на Белградской улице
23:58
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
22:31
СКА проиграл «Ак Барсу» со счётом 2:5
16:55
Беглов посетил Трамвайный парк №7 после реконструкции депо
15:13
В Петербурге задержали покушавшегося на жизнь и картины художника Нельсона
14:53
В Петербурге задержан распыливший перцовый газ в сторону женщины и ее детей на Коломяжском проспекте
14:29
В Петербурге провели рабочее совещание по ограничению пропускной способности на Ладожском мосту в 2026-2027 годах
14:25
В молодежном центре «Тепло» откроется выставка луганского художника
13:26
В Петербурге поймали 19-летнюю «помощницу» мошенников, обманувших пенсионерку с Аллеи Поликарпова
13:23
В Невском районе задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Грибакиных
13:20
В центре Петербурга у водителя «Мерседеса» нашли в салоне наркотики
19:54
Гонконг пережил самый смертоносный пожар за десятилетия.
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Музее Набокова СПбГУ открывается выставка «Кукольный дом», посвященная детству писателя

В Музее Набокова СПбГУ открывается выставка «Кукольный дом», посвященная детству писателя

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
СПбГУ
В Музее В. В. Набокова СПбГУ состоится торжественное открытие выставки «Кукольный дом» художницы Татьяны Сергеевой

В Санкт-Петербургском государственном университете, в Музее В. В. Набокова, 5 декабря 2025 года состоится открытие выставки «Кукольный дом», автором которой является художница Татьяна Сергеева. Выставка продлится до 14 февраля 2026 года.

Сергеева, член Союза художников, активно участвует в выставках с 2007 года. Ее произведения находятся в собраниях различных музеев, включая Мурманский художественный музей, Музейный центр «Площадь Мира» в Красноярске и Музей современного искусства «Эрарта», а также в частных коллекциях по всему миру (Россия, США, Швейцария, Израиль и др.).

Проект, разработанный специально для Музея Набокова, представляет собой попытку реконструкции мира детства писателя через призму детского взгляда самого Набокова. Татьяна Сергеева стремится воссоздать образы и впечатления, формировавшие воображение будущего литератора.

В церемонии открытия примут участие директор музея Андрей Аствацатуров, куратор выставки Кирилл Дацук и сама художница Татьяна Сергеева.

Мероприятие начнется в 18:00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 47, Музей В. В. Набокова СПбГУ.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

21-07-2022, 19:28
В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка «Передвижники, или Другая жизнь насекомых»
15-04-2024, 11:58
В Музее В. В. Набокова СПбГУ состоится торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к празднованию 125-летия знаменитого писателя
13-03-2023, 15:44
Выставка «Формула пространства Виктора Вотского»
29-05-2025, 15:00
Выставка «Печатная графика и искусство книг»,
20-05-2021, 20:03
Во время «Ночи музеев» посетителей Музея Набокова научат делать брошки-бабочки
26-05-2022, 18:40
В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка «Ре — форма»

Происшествия на дорогах

28-11-2025, 23:58
Два человека погибли в ДТП с грузовиками и маршруткой на Московском шоссе
27-11-2025, 12:14
На улице Тельмана инвалид без прав на "Мазде" сбил пожилую женщину
25-11-2025, 11:39
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
24-11-2025, 16:49
В Колпино при столкновении легковушки и "скорой" пострадали два человека
Наверх