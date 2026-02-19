В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка сенсорной живописи «Чувствую кожей»

20 февраля 2026 года в Музее В. В. Набокова, который является частью Санкт-Петербургского государственного университета, состоится знаковое событие — торжественное открытие выставки под названием «Чувствую кожей», созданной талантливой художницей Александрой Белле. В этом важном мероприятии примут участие ключевые фигуры, такие как директор музея Андрей Аствацатуров, куратор выставки Кирилл Дацук, а также сама автор экспозиции Александра Белле. В рамках открытия запланирована презентация выставки, которая даст возможность зрителям глубже понять замысел художницы и ее творческий подход, а также встреча с самой Александрой, где она поделится своими мыслями о создании работ и о том, как она видит связь между искусством и литературой.

Проект «Чувствую кожей» включает в себя 28 уникальных произведений, каждое из которых было создано специально для этой выставки. В своих работах Александра Белле использует живопись как средство исследования взаимосвязи между изображением, текстом и телесным восприятием. Она рассматривает свои полотна как «поэтическую прозу», что подразумевает не просто иллюстрацию текстов Владимира Набокова, а более глубокий эмоциональный диалог с его литературным наследием. Художница стремится передать стиль и атмосферу произведений Набокова в физическом пространстве, создавая тем самым уникальный опыт для зрителей.

Название выставки заимствовано из концепции французского психоаналитика Дидье Анзьё, известной как Le moi-peau, что переводится как «Я-кожа». Эта концепция акцентирует внимание на том, как живопись может служить поверхностью, через которую человек воспринимает окружающий мир. Таким образом, выставка «Чувствую кожей» становится не только визуальным, но и концептуальным исследованием, которое приглашает зрителей задуматься о том, как мы взаимодействуем с искусством и как оно влияет на наше восприятие.

Экспозиция будет открыта для посетителей с 20 февраля по 11 апреля 2026 года, предоставляя возможность каждому желающему погрузиться в мир творчества Александры Белле и насладиться ее уникальным подходом к живописи. Место проведения выставки расположено по адресу: улица Большая Морская, дом 47. Начало мероприятия запланировано на 18:00, и это будет отличный шанс для всех любителей искусства и литературы встретиться, обсудить произведения и, возможно, открыть для себя что-то новое и вдохновляющее.