ента новостей

13:21
Беглов и Бельский вручили ветеранам боевых действий документы на новые квартиры
12:48
В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка сенсорной живописи «Чувствую кожей»
11:12
В Ленобласти подросток подозревается в сбыте и покушении на сбыт поддельных денег
11:01
Петербург подтвердил лидерские позиции в Национальном рейтинге качества жизни
10:48
В Петербурге молодые полицейские приняли Присягу
10:45
В Петербурге «Мясокомбинат им. С. М. Кирова» признали как достопримечательное место
10:43
Студотрядам Герценовского университета вручены благодарности вице-спикера Законодательного собрания Санкт-Петербурга
10:41
8 марта Золотые хиты оперетт в Эрмитаже
10:40
«Иван Сусанин» как ответ на репарации — и спор вокруг усадьбы в центре Москвы
09:29
В Ленобласти утвердили льготные тарифы на электроэнергию для льготников
09:19
Беглов провёл в Смольном рабочую встречу с губернатором Вологодской области
09:17
Беглов встретился с участниками СВО, находящимися на лечении в петербургском НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе
22:23
СКА уступил «Северстали» по буллитам
19:36
В Петербурге один из самых уютных мостов празднует свой 45-летний юбилей
19:33
В Мариинском дворце открыли выставку «Кавалеры ордена Александра Невского! Три века славы на страже Отечества!»
13:29
В Петербурге с 20 февраля в трех районах планируют ограничить движение транспорта
11:10
В Петербурге поймали мошенника с Урала, обманувшего пенсионерку из Янино
11:05
В Ленобласти в ДТП погиб 20-летний пассажир иномарки
11:01
В Мурино задержали местного жителя, работавшего на мошенников
10:53
В Петербурге задержали курьера мошенников из поселка Дубровка
10:21
В Петербурге бывший дом Генриха Гамбса признали региональным памятником
10:13
Беглов вручил награды лучшим студенческим отрядам Петербурга
10:11
Беглов вручил награды петербургским врачам, отличившимся в оказании помощи жителям Мариуполя и бойцам СВО
10:08
В Петербурге ликвидировали сразу две нарколаборатории
20:09
Бельский передал необходимые вещи для бойцов в рамках акции «Тепло для Героя»
13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
12:30
В честь 95-летия «Петербург-концерта» прозвучал полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости
12:19
Юбилейный концерт Дениса Майданова
12:09
Студенты и сотрудники Герценовского университета стали победителями и призерами Всероссийской массовой гонки «Лыжня России ‒ 2026»
10:44
В Ломоносовском районе женщина ранила ножом сожителя
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка сенсорной живописи «Чувствую кожей»

В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка сенсорной живописи «Чувствую кожей»

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
СПбГУ
В Музее В. В. Набокова Санкт-Петербургского государственного университета состоится торжественное открытие выставки «Чувствую кожей»

20 февраля 2026 года в Музее В. В. Набокова, который является частью Санкт-Петербургского государственного университета, состоится знаковое событие — торжественное открытие выставки под названием «Чувствую кожей», созданной талантливой художницей Александрой Белле. В этом важном мероприятии примут участие ключевые фигуры, такие как директор музея Андрей Аствацатуров, куратор выставки Кирилл Дацук, а также сама автор экспозиции Александра Белле. В рамках открытия запланирована презентация выставки, которая даст возможность зрителям глубже понять замысел художницы и ее творческий подход, а также встреча с самой Александрой, где она поделится своими мыслями о создании работ и о том, как она видит связь между искусством и литературой.

Проект «Чувствую кожей» включает в себя 28 уникальных произведений, каждое из которых было создано специально для этой выставки. В своих работах Александра Белле использует живопись как средство исследования взаимосвязи между изображением, текстом и телесным восприятием. Она рассматривает свои полотна как «поэтическую прозу», что подразумевает не просто иллюстрацию текстов Владимира Набокова, а более глубокий эмоциональный диалог с его литературным наследием. Художница стремится передать стиль и атмосферу произведений Набокова в физическом пространстве, создавая тем самым уникальный опыт для зрителей.

Название выставки заимствовано из концепции французского психоаналитика Дидье Анзьё, известной как Le moi-peau, что переводится как «Я-кожа». Эта концепция акцентирует внимание на том, как живопись может служить поверхностью, через которую человек воспринимает окружающий мир. Таким образом, выставка «Чувствую кожей» становится не только визуальным, но и концептуальным исследованием, которое приглашает зрителей задуматься о том, как мы взаимодействуем с искусством и как оно влияет на наше восприятие.

Экспозиция будет открыта для посетителей с 20 февраля по 11 апреля 2026 года, предоставляя возможность каждому желающему погрузиться в мир творчества Александры Белле и насладиться ее уникальным подходом к живописи. Место проведения выставки расположено по адресу: улица Большая Морская, дом 47. Начало мероприятия запланировано на 18:00, и это будет отличный шанс для всех любителей искусства и литературы встретиться, обсудить произведения и, возможно, открыть для себя что-то новое и вдохновляющее.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-12-2025, 20:04
В Музее Набокова СПбГУ открывается выставка «Кукольный дом», посвященная детству писателя
24-01-2026, 14:35
Выставка «Графическое наследие»
21-07-2022, 19:28
В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка «Передвижники, или Другая жизнь насекомых»
26-05-2022, 18:40
В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка «Ре — форма»
15-04-2024, 11:58
В Музее В. В. Набокова СПбГУ состоится торжественная церемония гашения почтовой марки, выпущенной к празднованию 125-летия знаменитого писателя
6-10-2025, 19:24
Выставка «Живой Пушкин»

Происшествия на дорогах

Вчера, 11:05
В Ленобласти в ДТП погиб 20-летний пассажир иномарки
17-02-2026, 13:45
В Сестрорецке пожилой водитель умер за рулем «Лады Гранты»
17-02-2026, 09:50
На Пулковском шоссе мусоровоз протаранил патрульный автомобиль ДПС
13-02-2026, 12:33
В Ленобласти водитель квадроцикла погиб после опрокидывания
Наверх