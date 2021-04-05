В Музее В. В. Набокова СПбГУ открылась выставка ко дню рождения писателя

Сегодня, 5 апреля, в Музее В. В. Набокова Санкт-Петербургского государственного университета начала работу выставка Марии Кулак «Траектория бабочки». Представленные в экспозиции работы выполнены в технике пленочной фотографии.
Как в жизни, так и в творчестве Владимира Набокова — писателя, филолога и биолога — искусство и наука переплетаются вместе, образуя единое целое. Особое место в его творчестве отводится бабочкам — страстное увлечение ими, зародившееся в детстве, оставалось с Набоковым всю жизнь. Бабочки присутствуют в его поэзии и прозе, о них он писал в письмах, рисовал их в рукописных сборниках своих стихов, на изразцах печки в своей комнате на третьем этаже этого дома, а через много лет — на абажуре своей настольной лампы в Монтрё. Именно бабочки становятся главными героями выставки фотографий Марии Кулак, которая проводится в музее писателя.
Мария Кулак окончила биологический факультет СПбГУ. В сферу ее научных интересов входят клеточная биология и цитогенетика. Мария обучалась фотографии в Балтийской фотошколе и специализируется на съемке биологических объектов, противопоставляя макро- и микромир.
Выставка «Траектория бабочки. Ко дню рождения Владимира Набокова» продлится до 24 апреля.
Адрес Музея В. В. Набокова СПбГУ: Большая Морская, 47.
Время работы музея:
Понедельник, вторник, четверг: 10:00–17:00.
Среда, пятница: 10:00–20:00.
Суббота: 12:00–20:00.