В Музее В. В. Набокова СПбГУ открылась выставка ко дню рождения писателя

Сегодня, 5 апреля, в Музее В. В. Набокова Санкт-Петербургского государственного университета начала работу выставка Марии Кулак «Траектория бабочки». Представленные в экспозиции работы выполнены в технике пленочной фотографии.

Как в жизни, так и в творчестве Владимира Набокова — писателя, филолога и биолога — искусство и наука переплетаются вместе, образуя единое целое. Особое место в его творчестве отводится бабочкам — страстное увлечение ими, зародившееся в детстве, оставалось с Набоковым всю жизнь. Бабочки присутствуют в его поэзии и прозе, о них он писал в письмах, рисовал их в рукописных сборниках своих стихов, на изразцах печки в своей комнате на третьем этаже этого дома, а через много лет — на абажуре своей настольной лампы в Монтрё. Именно бабочки становятся главными героями выставки фотографий Марии Кулак, которая проводится в музее писателя.

«Если в романах и рассказах Набокова бабочки часто присутствуют в почти незаметном виде, неся смысловую нагрузку или вызывая определенные ассоциации, то в представленной графике Марии Кулак бабочки образуют ритмическую основу всех ее работ, превращая их вместе в единую композицию, в единое большое полотно, в котором, как в хороших стихах, каждая частица стоит на своем месте, ничего нельзя добавить и ничего нельзя выбросить», — отмечает научный сотрудник Зоологического института РАН, профессор кафедры энтомологии СПбГУ Владимир Лухтанов.

Мария Кулак окончила биологический факультет СПбГУ. В сферу ее научных интересов входят клеточная биология и цитогенетика. Мария обучалась фотографии в Балтийской фотошколе и специализируется на съемке биологических объектов, противопоставляя макро- и микромир.

Выставка «Траектория бабочки. Ко дню рождения Владимира Набокова» продлится до 24 апреля.

Адрес Музея В. В. Набокова СПбГУ: Большая Морская, 47.

Время работы музея:

Понедельник, вторник, четверг: 10:00–17:00.

Среда, пятница: 10:00–20:00.

Суббота: 12:00–20:00.