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Питерец.ру » Культура » В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка «Передвижники, или Другая жизнь насекомых»

В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка «Передвижники, или Другая жизнь насекомых»

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13
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
СПбГУ
В Музее В. В. Набокова СПбГУ состоится открытие выставочного проекта «Передвижники, или Другая жизнь насекомых»

22 июля в Музее В. В. Набокова СПбГУ состоится открытие выставочного проекта «Передвижники, или Другая жизнь насекомых». Посетителям представят коллекции бабочек Владимира Набокова, жуков петербургского писателя Павла Крусанова, винтажной бижутерии дизайнера Оксаны Островской, а также образы жуков, стрекоз и бабочек от 26 художников-ювелиров из Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда.

В рамках выставки также будет представлена инсталляция художника Андрея Хлобыстина «Кров и Почва», развивающая тематику «прорастающих картин». Проект повествует о разнообразии, красоте и уникальности насекомых, которые появляются на органическом соединении искусства и природы.

Место проведения: ул. Большая Морская, д. 47, Музей В. В. Набокова СПбГУ.

Начало мероприятия: 18:00.

Источник: СПбГУ
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