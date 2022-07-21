В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка «Передвижники, или Другая жизнь насекомых»

22 июля в Музее В. В. Набокова СПбГУ состоится открытие выставочного проекта «Передвижники, или Другая жизнь насекомых». Посетителям представят коллекции бабочек Владимира Набокова, жуков петербургского писателя Павла Крусанова, винтажной бижутерии дизайнера Оксаны Островской, а также образы жуков, стрекоз и бабочек от 26 художников-ювелиров из Москвы, Санкт-Петербурга и Калининграда.

В рамках выставки также будет представлена инсталляция художника Андрея Хлобыстина «Кров и Почва», развивающая тематику «прорастающих картин». Проект повествует о разнообразии, красоте и уникальности насекомых, которые появляются на органическом соединении искусства и природы.

Место проведения: ул. Большая Морская, д. 47, Музей В. В. Набокова СПбГУ.

Начало мероприятия: 18:00.