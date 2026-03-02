Музей дизайна «Основа» представляет выставку работ Эрте в Санкт-Петербурге в новом музее!

Музей дизайна «Основа» в Санкт-Петербурге с радостью анонсирует открытие грандиозной выставки под названием «Эрте. Гений ар-деко», которая станет настоящим культурным событием для жителей города и его гостей. Это уникальная возможность прикоснуться к творческому наследию Романа Тыртова, более известного под своим псевдонимом Эрте, который оказал значительное влияние на эстетику целого поколения. Выставка откроется в апреле и пройдет в просторных залах музея по адресу: набережная реки Фонтанки, 183.

Роман Тыртов, родившийся в столице Российской империи, стал не только выдающимся русским аристократом, но и настоящей легендой в мире моды и графики. Его работы, наполненные утонченной эстетикой и изысканностью, украшали обложки самых престижных модных изданий, а театральные костюмы, созданные им, поражали воображение зрителей своей оригинальностью и креативностью. Эрте был мастером, который смог покорить как Европу, так и Америку, и его имя стало синонимом стиля ар-деко.

Выставка «Эрте. Гений ар-деко» предлагает не только взглянуть на моду того времени, но и погрузиться в удивительный мир печатных технологий, раскрывая тайны мастерства Романа Тыртова как выдающегося графика, иллюстратора и художника сценического оформления. Посетители смогут увидеть, как создавались его знаменитые иллюстрации, а также познакомиться с тонкостями его уникального графического стиля, особенностями цветовой палитры и композиционных решений.

Это событие станет крупнейшей выставкой работ Эрте в Санкт-Петербурге за последние пять лет. В экспозиции будут представлены разнообразные графические работы мастера, выполненные в таких сложных техниках, как шелкография и термопечать с фольгированием золотом, медью и серебром. Также можно будет увидеть оригинальные гуаши, каждая из которых имеет авторскую подпись Эрте. Особое внимание будет уделено работам, выполненным на чёрной авторской бумаге, которая требует особых условий для хранения и реставрации из-за своего необычного состава.

Работы Эрте прошли через сложный и длительный процесс восстановления, в ходе которого реставраторы приложили много усилий для возвращения целостности бумаги и сохранения уникальных изображений. Благодаря их кропотливой работе, теперь каждый посетитель выставки сможет в полной мере оценить гениальность Эрте и насладиться его творениями в их первозданной красоте.

Не упустите шанс стать частью этого значимого культурного события! Выставка «Эрте. Гений ар-деко» — это не просто выставка, а настоящий праздник для глаз и души, который предоставляет уникальную возможность открыть для себя творчество великого мастера графики XX века и прикоснуться к великолепному наследию одного из самых выдающихся представителей стиля ар-деко.

Выставка пройдет на площадке музея дизайна «Основа» по адресу: набережная реки Фонтанки, 183. Для получения более подробной информации о выставке, а также о других мероприятиях музея, вы можете обратиться к социальным сетям Музея дизайна «Основа». Не упустите возможность насладиться искусством и историей, которые будут представлены на этой уникальной выставке!