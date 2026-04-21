ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » Выставка работ Эрте в Санкт-Петербурге

Выставка работ Эрте в Санкт-Петербурге

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
Музей дизайна «Основа» представляет выставку работ Эрте в Санкт-Петербурге.

Музей дизайна «Основа» приглашает жителей и гостей Санкт-Петербурга
на грандиозную выставку «Эрте. Гений ар-деко». Это уникальная возможность приобщиться к наследию великого мастера, определившего эстетику целого поколения. Выставка будет открыта для посещения с 15 мая по 31 августа по адресу: наб. Фонтанки, 183, ежедневно с 10: 00 до 21:00.

Эрте — творческий псевдоним Романа Тыртова, русского аристократа, рождённого
в столице Российской империи, покорившего Европу и Америку и ставшего легендой мира моды и графики. Его утончённые иллюстрации украшали обложки ведущих модных журналов, театральные костюмы поражали воображение зрителей, а шелкографии восхищали своей изысканностью и мастерством.

Выставка «Эрте. Гений ар-деко» рассказывает не только о моде, она погружает в мир печатных техник и раскрывает тайны мастерства Романа Тыртова как графика, иллюстратора и мастера сценического оформления. Особое внимание уделено работам на чёрной авторской бумаге. Её необычный состав формирует дополнительные требования к хранению и реставрации. Работы прошли долгий и сложный процесс восстановления. Благодаря кропотливой работе реставраторов удалось вернуть целостность бумаги, сохранить изображения и уникальную технологию печати. Теперь каждый посетитель выставки может в полной мере оценить гениальность Эрте.

Жители и гости Санкт-Петербурга смогут увидеть на выставке графические работы мастера, выполненные в технике шелкографии и термопечати с фольгированием золотом, медью и серебром, эскизы костюмов, а также оригинальные гуаши с авторской подписью! А 16 мая в «Ночь музеев» на площадке пройдёт насыщенная программа с экскурсиями и мастер-классами, организованная совместно с дизайн-комьюнити «База»!

Не упустите шанс стать частью этого культурного события! Выставка «Эрте. Гений ар-деко» – это праздник для глаз и души, возможность открыть для себя творчество великого мастера графики ХХ века и прикоснуться к великолепному наследию одного из гениев последнего большого стиля ар-деко.

Проект интерьера разработан совместно с Петром Сафиуллиным и брендом мебели «Yaratam Design». Экспозиция расположится в здании фабрики и доходного дома А.И. Ниссена на наб. Фонтанки, 183. Подробную информацию можно найти в социальных сетях музея дизайна «Основа».

Социальные сети

Телеграм: https://t.me/museumdesign

ВКонтакте: https://vk.com/osnova.museum

Эрте. Гений ар-деко: https://vk.com/erteperiod

График работы музея:

Пн-Вс 10:00 – 21:00

Стоимость билетов:

Входной – 550 р. (взрослый); 350 р. (детский)

Входной + экскурсия по графику – 700 р.

Групповые/индивидуальные экскурсии – по предварительной записи через соц.сети музея или тел: +7 (912) 662-54-45

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

