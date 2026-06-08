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Питерец.ру » Культура » Выставка «Эрте. Гений ар‑деко» в Санкт‑Петербурге

Выставка «Эрте. Гений ар‑деко» в Санкт‑Петербурге

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
ВКонтакте
В Санкт-Петербурге можно увидеть редкую серию работ выдающегося дизайнера ХХ века Эрте после сложной реставрации. 

Выставка «Эрте. Гений ар‑деко» в Санкт‑Петербурге — это уникальная возможность не просто прикоснуться к наследию великого мастера, но и увидеть редкие работы из серии «Американские миллионерши».

Роман Тыртов много экспериментировал с печатными техниками. Изыскивая способ натуралистично передавать фактуру сложных материалов — парчи, бархата, вельвета и других, — график пришёл к рельефному тиснению фольгой — приёму, который он создал вместе с американским печатным ателье «Hromacomp».

Особенный интерес вызывают работы «Fringe Cape» и «Tassel Gown» из коллекции музея. Яркий полиграфический эксперимент обернулся в каком‑то смысле роковой ошибкой мастера. Образы девушек выглядят великолепно, масштабное покрытие фольгой из золота, меди и серебра завораживает, однако «Американским миллионершам» пришлось преодолеть долгий путь реставрации, чтобы сегодня предстать перед посетителями выставки.

Музей дизайна «Основа» получил работы Романа Тыртова в скрученном виде, из‑за чего они многократно потрескались, а фольга отходила масштабными сегментами. К тому же оказалось, что бумага, выбранная автором, имеет необычный состав и близка по структуре к рисовой бумаге — тонкой и хрупкой, от чего пострадал и наш диптих.

Работы в срочном порядке были переданы на реставрацию, которая затянулась на 9 месяцев сложнейших работ. Восстановление бумаги и утраченных фрагментов фольги, сложная совместимость материалов, особые требования к хранению из‑за «эффекта памяти», который заставлял бумагу скручиваться снова и снова, и другие факторы многократно повышали риски утраты работы.

В настоящий момент все дефекты стабилизированы, работа восстановлена до максимально возможного уровня, но, к сожалению, вернуть первозданный вид уже не удастся. Сегодня каждый посетитель выставки «Эрте. Гений ар‑деко» может своими глазами увидеть роскошную серию «Американские миллионерши» и вечные отметины халатного отношения на работах «Fringe Cape» и «Tassel Gown».

Выставка «Эрте. Гений ар‑деко» расположилась в выставочном зале музея дизайна «Основа» в Санкт‑Петербурге, на набережной Фонтанки, 183. 

Экспозиция доступна до 31 августа, ежедневно с 10:00 до 21:00.

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