VR-музей «Интерактив» представил новые виртуальные экскурсии по Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге начал работу VR-музей «Интерактив», в котором проходят виртуальные экскурсии по городам, музеям и разным эпохам, иммерсивные программы, а также мастер-классы по профессиям будущего, таким как VR-художник.
VR-музей «Интерактив», исследующий новые грани искусства и технологий, приглашает открыть Санкт-Петербург с неожиданной стороны. Здесь виртуальная и смешанная реальности превращаются в инструмент исследования культуры, а каждый визит становится личным открытием.
В музее проходят виртуальные экскурсии по городам и эпохам, иммерсивные программы, мастер-классы по рисованию в VR и даже квесты, реализованные в смешанной реальности. Посетители могут не просто смотреть, но активно взаимодействовать с цифровыми пространствами, переживая уникальные эмоции.
В музее посетители станут участниками занимательных квестов, реализованных в смешанной реальности, и познакомиться с несколькими культурными проектами, посвященными Санкт-Петербургу. Программы, погружающие в виртуальную или смешанную реальность, раскрывают удивительные возможности для обучения и развлечений.
Новая VR-выставка «Виарный Петербург»
В экспозиции можно буквально «перемещаться» по городу и исследовать его с самых необычных ракурсов. Проект, созданный VR художницами, предлагает:
- Поплавать на корабле под алыми парусами;
- Полетать над Исаакиевским собором и Спасом на Крови;
- Заглянуть на Заячий остров с высоты шпиля колокольни;
- Почувствовать себя героем литературной классики;
- Взаимодействовать с виртуальными картинами и ожившими объектами.
Новая VR-экскурсия 360° «Полет над Санкт-Петербургом»
Это не просто обзор достопримечательностей, а возможность взглянуть на город глазами птицы. Формат 360° и сопровождение профессионального гида превращают прогулку в динамичный полёт, который раскрывает городские пейзажи и скрытые детали. Экскурсия позволяет не просто увидеть, но и почувствовать дух Санкт-Петербурга.
Все программы проходят в комфортных VR-залах с внимательными инструкторами, которые помогают освоиться с новыми технологиями и сделать погружение максимально комфортным. Музей открыт для семей, школьных групп, туристов и всех, кто ищет новые впечатления.
Время работы музея:
вторник – пятница с 12:00 до 20:00,
суббота – воскресенье с 12:00 до 21:00.
Адрес: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 30 (метро Горный институт)