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Питерец.ру » Культура » VR-музей «Интерактив» представил новые виртуальные экскурсии по Санкт-Петербургу

VR-музей «Интерактив» представил новые виртуальные экскурсии по Санкт-Петербургу

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
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В Санкт-Петербурге начал работу VR-музей «Интерактив», в котором проходят виртуальные экскурсии

В Санкт-Петербурге начал работу VR-музей «Интерактив», в котором проходят виртуальные экскурсии по городам, музеям и разным эпохам, иммерсивные программы, а также мастер-классы по профессиям будущего, таким как VR-художник.

VR-музей «Интерактив», исследующий новые грани искусства и технологий, приглашает открыть Санкт-Петербург с неожиданной стороны. Здесь виртуальная и смешанная реальности превращаются в инструмент исследования культуры, а каждый визит становится личным открытием.

В музее проходят виртуальные экскурсии по городам и эпохам, иммерсивные программы, мастер-классы по рисованию в VR и даже квесты, реализованные в смешанной реальности. Посетители могут не просто смотреть, но активно взаимодействовать с цифровыми пространствами, переживая уникальные эмоции.

В музее посетители станут участниками занимательных квестов, реализованных в смешанной реальности, и познакомиться с несколькими культурными проектами, посвященными Санкт-Петербургу. Программы, погружающие в виртуальную или смешанную реальность, раскрывают удивительные возможности для обучения и развлечений. 

Новая VR-выставка «Виарный Петербург»

В экспозиции можно буквально «перемещаться» по городу и исследовать его с самых необычных ракурсов. Проект, созданный VR художницами, предлагает:

  • Поплавать на корабле под алыми парусами;
  • Полетать над Исаакиевским собором и Спасом на Крови;
  • Заглянуть на Заячий остров с высоты шпиля колокольни;
  • Почувствовать себя героем литературной классики;
  • Взаимодействовать с виртуальными картинами и ожившими объектами.

Новая VR-экскурсия 360° «Полет над Санкт-Петербургом»

Это не просто обзор достопримечательностей, а возможность взглянуть на город глазами птицы. Формат 360° и сопровождение профессионального гида превращают прогулку в динамичный полёт, который раскрывает городские пейзажи и скрытые детали. Экскурсия позволяет не просто увидеть, но и почувствовать дух Санкт-Петербурга.

Все программы проходят в комфортных VR-залах с внимательными инструкторами, которые помогают освоиться с новыми технологиями и сделать погружение максимально комфортным. Музей открыт для семей, школьных групп, туристов и всех, кто ищет новые впечатления.

Время работы музея:
вторник – пятница с 12:00 до 20:00,
суббота – воскресенье с 12:00 до 21:00.

Адрес: Санкт-Петербург, Кожевенная линия, д. 30 (метро Горный институт)



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