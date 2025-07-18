В Петербурге хотят сделать переулок Виктора Цоя

Художник Александр Дуал написал обращение губернатору Санкт-Петербурга об установке мемориальной доски с упоминанием Виктора Цоя у клуба “Космонавт”, а также переименовании Дойникова переулка в переулок Виктора Цоя.

Дело в том, что именно здесь в 1981 году, Виктор Цой вместе с Алексеем Рыбиным, участником группы, вдохновился вывеской «Кино» на углу здания бывшего кинотеатра, чтобы дать название своей рок-группе.

В день рождения Виктора Цоя, 21 июня, Дуал установил у клуба «Космонавт» табличку с упоминанием легендарного музыканта. Художник предлагает официально увековечить это место. Более того, он выразил готовность самостоятельно профинансировать установку мемориальной доски и предложим варианты дизайн-макетов.

Дуал подчеркивает, что несмотря на культовый статус Виктора Цоя, в его родном городе до сих пор нет улицы, названной в его честь — существует лишь сквер рядом с бывшей котельной «Камчатка».

По проведённому опросу среди жителей района в ВК-паблике “Первый Адмиралтейский”, 60% проголосовали за то, чтобы переименовать переулок, 29% — против и 11% воздержались от ответа.

“Надеюсь, что власти города инициативу, которая уже нашла отклик среди поклонников творчества Цоя и всех, кто ценит культурное наследие Петербурга” — заявляет Дуал.



