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Питерец.ру » Общество » Безымянный сквер в Калининском районе получил название в честь Героя Советского Союза Виктора Лягина

Безымянный сквер в Калининском районе получил название в честь Героя Советского Союза Виктора Лягина

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92
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
spbvedomosti.ru
Безымянный сквер в Калининском районе получил название в честь Героя Советского Союза Виктора Лягина

Губернатор Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт‑Петербурга «О присвоении наименования безымянному скверу в Калининском районе Санкт‑Петербурга».

Согласно решению Топонимической комиссии, безымянному скверу, расположенному на Политехнической улице от улицы Фаворского до дома № 6 по улице Хлопина, присвоено наименование «сквер Виктора Лягина».

Виктор Александрович Лягин (1908-1943) – кадровый сотрудник советской внешней разведки. Героически погиб в 1943 году. С 1922 года по 1938 год он проживал в Петрограде–Ленинграде. Окончил механико-машиностроительный факультет Ленинградского политехнического института. Работал инженером на Станкостроительном заводе им. Я.М.Свердлова. 

Сквер располагается поблизости от Санкт‑Петербургского политехнического университета Петра Великого, где с 1929 год по 1934 год учился Виктор Лягин.

Источник: Администрация Петербурга
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