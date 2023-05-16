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Питерец.ру » Культура » Дом Набокова, труды Ломоносова и Стамбульские сказки — СПбГУ примет участие в Книжном салоне

Дом Набокова, труды Ломоносова и Стамбульские сказки — СПбГУ примет участие в Книжном салоне

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Freepik
СПбГУ вновь презентует уникальные книги о науке, искусстве и истории в рамках XVIII Санкт-Петербургского международного книжного салона.

Санкт-Петербургский университет вновь презентует уникальные книги о науке, искусстве и истории в рамках XVIII Санкт-Петербургского международного книжного салона.

19 мая в 16:00 на стенде СПбГУ (павильон А) директор Научной библиотеки СПбГУ им. М. Горького Марина Карпова представит издательский проект «Редкая книга», включающий в себя труды Михаила Ломоносова. Следом, в 17:00, советник первого проректора СПбГУ Наталья Дюппей расскажет об издании «Коллекция знаний. Ботанический сад Санкт-Петербургского государственного университета».

20 мая в 13:00 первый проректор СПбГУ Елена Чернова представит книгу «Дом Набокова», опубликованную в Издательстве Санкт-Петербургского университета. Ответственным редактором издания выступил директор Музея В. В. Набокова СПбГУ, профессор кафедры истории зарубежных литератур СПбГУ Андрей Аствацатуров, а рецензентом стал доцент кафедры русского языка СПбГУ Федор Двинятин. В коллектив авторов издания вошли доценты Университета — исследователь литературы Нина Щербак, реставратор Владимир Торбик и другие специалисты СПбГУ.

В заключительный день мероприятия, 21 мая, в 12:00 профессор кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания СПбГУ Леонид Московкин расскажет об издании «Первый в России печатный учебник русского языка как иностранного: исследование и текст». В 13:00 тюрколог, директор Центра исследований современной Турции и российско-турецких отношений СПбГУ Аполлинария Аврутина проведет презентацию уникального сборника «Стамбульские сказки».

Кроме того, в рамках Книжного салона на стенде Университета пройдут презентации Музея современных искусств им. С.П. Дягилева СПбГУ, Музея В.В. Набокова СПбГУ, Музея-архива Д.И. Менделеева СПбГУ и других. Также для посетителей стенда пройдет историческая викторина к 300-летию первого университета России от Музея истории СПбГУ.

Другие мероприятия СПбГУ в рамках Санкт-Петербургского книжного салона:

18 мая

12:00 — Презентация Музея-архива Д.И. Менделеева СПбГУ

16:00 — Презентация Музея истории СПбГУ

19 мая

12:00 — Презентация Гербария СПбГУ

15:00 — Презентация Минералогического музея СПбГУ

20 мая

12:00 — Презентация Палеонтологического музея СПбГУ

15:00 — Презентация Музея современных искусств им. С.П. Дягилева СПбГУ

15:00 — Презентация издания «Мобилизованное Средневековье»

21 мая

12:00 — Презентация Музея В.В. Набокова СПбГУ

Место: Санкт-Петербург, Дворцовая площадь, павильон А, стенд СПбГУ

Источник: СПбГУ
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