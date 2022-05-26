В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка «Ре — форма»

27 мая в Музее В. В. Набокова СПбГУ откроется выставка «Ре — форма» (апсайклинг и ресайклинг в ювелирных украшениях). В экспозицию войдут ювелирные украшения, в создании которых использовались винтажные вещи, некоторые виды отходов и переработанное сырье.

Тема выставки тесно связана с проблемами экологии. Сегодня современное общество обеспокоено катастрофически надвигающимся экологическим кризисом на планете. Искусство всегда было индикатором настроений в обществе, которое через него искало пути выражения своих проблем. Авторское ювелирное искусство также пытается повлиять на решение мировых экологических вопросов, обратив внимание людей на них через recicling-art.

Основная задача художников в этом направлении — привлечь внимание общественности к негативному воздействию деятельности человека на окружающую среду, повлиять на воспитание культуры потребления вещей. Выставка — это предложение взглянуть на хлам, мусор, ненужные вещи глазами художника, увидеть красоту в увядающем предметном мире и сделать его современным.

На выставке «Ре — форма» будут представлены работы более 20 художников Санкт-Петербурга и Москвы, выполненные с использованием апсайклинга и ресайклинга, которые покажут посетителям музея, как можно, положительно влияя на экологию, получать новые прекрасные украшения. Выставка «Ре — форма» продолжает проект Музея В. В. Набокова «Ювелирный вектор» и приурочена к проведению ХХV Международной конференции «Мода и дизайн».

Открытие выставки состоится 27 мая в 19 часов. На мероприятии будут присутствовать авторы работ, представленных в экспозиции, а также куратор выставки Анна Ратникова.

Для посетителей выставка начнет работу днем позже, 28 мая, и продлится до 27 июня.

Место проведения: СПбГУ, ул. Большая Морская, д. 47.