ента новостей

18:40
В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка «Ре — форма»
16:41
Концепция рекультивации «Горской» будет разработана с учетом экологических факторов
15:45
Выставка «Читающий Ленинград»
09:42
Как защититься от обезьяньей оспы
09:16
В Петербурге готовят айтишников
08:48
Ленобласть хочет платить меньше
20:28
При Беглове почетные звания в Петербурге стали «наградой для своих»
19:36
Будущее детской хирургии
12:52
В Ленобласти полицейские задержали подозреваемую в хищении денежных средств у пенсионерки
12:45
В Петербурге задержали лже-мастера по ремонту компьютерной техники, обманувшего пенсионерку
11:09
Спад по ковиду продолжается
10:35
С экономикой все нормально
09:49
Мариуполь – побратим
18:49
Беглов обеспечивает своего зятя из «Газпрома» государственными контрактами – СМИ
18:46
«Зенит» сыграет первый домашний матч финальной серии с ЦСКА после двух поражений
14:54
В Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества
14:29
В Санкт-Петербурге полицейские задержали пьяного водителя
10:02
Импортозамещение ускорили
09:53
Хотели расшатать наше общество, а расшатали свое
08:28
Шнуров против отъезда звезд
21:52
Кинофестиваль «Западные ворота» возвращается этим летом
20:22
В Ленобласти ликвидирован подпольный алкогольный завод
20:19
Дурная слава: туалеты двух петербургских школ названы худшими в России
16:34
Выставка «Плоть от плоти»
16:30
На КАД в районе ЗСД перекроют одну полосу движения
11:31
В Петербурге ссора из-за девушки закончилась поножовщиной
11:25
В Петербурге в отношении пьяного водителя, сбившего подростка, возбуждено уголовное дело
10:41
В промзоне Горелово школьник на мотоцикле протаранил ангар
08:30
Справится ли Слуцкий?
08:02
Как эффективно защититься от мошенников?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Культура » В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка «Ре — форма»

В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка «Ре — форма»

0
4
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
СПбГУ
Ювелирная жизнь мусора. В Музее Набокова СПбГУ откроется выставка «Ре — форма»

27 мая в Музее В. В. Набокова СПбГУ откроется выставка «Ре — форма» (апсайклинг и ресайклинг в ювелирных украшениях). В экспозицию войдут ювелирные украшения, в создании которых использовались винтажные вещи, некоторые виды отходов и переработанное сырье.

Тема выставки тесно связана с проблемами экологии. Сегодня современное общество обеспокоено катастрофически надвигающимся экологическим кризисом на планете. Искусство всегда было индикатором настроений в обществе, которое через него искало пути выражения своих проблем. Авторское ювелирное искусство также пытается повлиять на решение мировых экологических вопросов, обратив внимание людей на них через recicling-art.

Основная задача художников в этом направлении — привлечь внимание общественности к негативному воздействию деятельности человека на окружающую среду, повлиять на воспитание культуры потребления вещей. Выставка — это предложение взглянуть на хлам, мусор, ненужные вещи глазами художника, увидеть красоту в увядающем предметном мире и сделать его современным.

На выставке «Ре — форма» будут представлены работы более 20 художников Санкт-Петербурга и Москвы, выполненные с использованием апсайклинга и ресайклинга, которые покажут посетителям музея, как можно, положительно влияя на экологию, получать новые прекрасные украшения. Выставка «Ре — форма» продолжает проект Музея В. В. Набокова «Ювелирный вектор» и приурочена к проведению ХХV Международной конференции «Мода и дизайн».

Открытие выставки состоится 27 мая в 19 часов. На мероприятии будут присутствовать авторы работ, представленных в экспозиции, а также куратор выставки Анна Ратникова.

Для посетителей выставка начнет работу днем позже, 28 мая, и продлится до 27 июня.

Место проведения: СПбГУ, ул. Большая Морская, д. 47.

Источник: СПбГУ
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-04-2021, 22:33
Ювелирная выставка «Версия»
5-04-2021, 19:47
В Музее В. В. Набокова СПбГУ открылась выставка ко дню рождения писателя
23-09-2017, 16:26
Фестиваль "Современное искусство в традиционном музее"
20-05-2021, 20:03
Во время «Ночи музеев» посетителей Музея Набокова научат делать брошки-бабочки
4-03-2019, 12:45
Выставка «Recycled Art: мода, дизайн, искусство»
29-09-2021, 14:42
Выставка "Роль учителя в истории России"

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
161
23-05-2022, 11:25
В Петербурге в отношении пьяного водителя, сбившего подростка, возбуждено уголовное дело
0
175
23-05-2022, 10:41
В промзоне Горелово школьник на мотоцикле протаранил ангар
0
437
16-05-2022, 11:58
В Ленобласти полицейские устанавливают детали смертельного ДТП
0
560
8-05-2022, 12:30
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой водитель
Наверх