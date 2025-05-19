Выставка «Частный сектор»

В новом выставочном пространстве «Стрит-арт хранение» с 17 мая по 1 июля проходит экспозиция «Частный сектор», представляющая произведения уличных художников из частных коллекций.

Проект исследует феномен уличного искусства на примере экспонатов из частных собраний Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и Красноярска. Выставка включает более 120 объектов, среди которых эскизы, артефакты и масштабные студийные работы. Все они вместе формируют многогранное представление о том, каким может быть уличное искусство – одновременно личным, смелым, уязвимым и на удивление устойчивым.

В числе представленных коллекций – собрания Игоря Поносова, Натальи Вознесенской, Михаила Астахова, сибирских коллекционеров (братьев Павла и Александра Балеевых), фестиваля «Стенограффия» и паблик-арт бюро «Новь».

На открытии выставки «Частный сектор» присутствовали Игорь Поносов, Роман Астахов, Ксения Зобова, Валентина Антюшина, Дарья Болдырева, Павел Плетнев, Сергей Хеато, Тихон Бойко, Сафина Муха, Даниил Трифонов и другие.

Фуршет на открытии был организован при участии ленинградской пирожковой «Минутка» (проект Максима Бабича, Дмитрия Бурхая и Артема Балаева).

По словам PR-директора САХ Марины Лебедевой, название выставки подчеркивает идею частного владения и создает летнюю, дачную атмосферу. Поддерживая эту тему, стол был украшен овощными композициями, вышитыми скатертями, ажурными салфетками и угощениями, включая картофель по-деревенски, морковные палочки, свежую зелень и домашние пирожки, которые особенно порадовали гостей.

Экспозиция позволяет проследить развитие уличного искусства в России. В пространстве САХ представлены работы и архивы уличных художников, которые редко или никогда не выставлялись для широкой публики. Посетители увидят материалы с паблик-арт фестивалей, эскизы, артефакты и личные вещи художников «уличной волны». Некоторые объекты были созданы для уличных акций, другие – подарены или сохранены в память о завершенных проектах, третьи – приобретены у авторов. Отдельная часть выставки посвящена коллекционерам, которые следят за уличной культурой, собирают ее следы и помогают по-новому взглянуть на искусство за пределами галерей.

В рамках выставки пройдут мероприятия:

Экскурсии в формате «Новый ракурс» с приглашенными спикерами:

— Игорь Поносов, художник, независимый куратор, автор книг

— Александр Балеев, коллекционер (Красноярск)

— Анна Клец, руководитель фестиваля «Стенограффия» (Екатеринбург)

(даты уточняются)

Экскурсии по выставке с гидами САХ:

31 мая, 14 и 28 июня — в 16:00

Самостоятельное посещение выставки с аудиогидом:

24 мая, 7 и 21 июня, 29 июня — в 17:00

Посетить выставку можно только в фиксированные временные слоты.

Посещение платное. Возрастной ценз: 6+