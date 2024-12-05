Музейно-выставочный центр «Россия – Моя история» приглашает на открытие нового экспозиционного пространства «Георгиевский зал "За службу и храбрость"»

9 декабря в 16:00 в музейно-выставочном центре «Россия – Моя история» состоится открытие нового экспозиционного пространства «Георгиевский зал "За службу и храбрость"».

В его название вынесены слова, являющиеся девизом высшей военной награды России — ордена Святого Георгия. Прямой предшественник этой награды, Императорский военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия был создан в «золотой век» Екатерины II, эпоху расцвета русского военного искусства. Комплекс георгиевских наград (орден, крест, медаль, золотое оружие) сопутствовал русской армии в эпоху наполеоновских войн, битв за освобождение греков и болгар, в тяжелые годы Русско-японской и Первой мировой войн. В советское время символика георгиевской награды преобразилась, но не исчезла, вдохновляя на подвиги воинов Великой Отечественной войны. В 2000 году орден Святого Георгия вновь вошел в наградную систему России.

Целью экспозиции является раскрытие значения георгиевской символики в историческом и культурном аспектах, благодаря чему посетители смогут проследить связь подвигов героев прошлого и настоящего. Именно поэтому на выставке раскрываются православные понятия о воинах-защитниках и их небесных покровителях, дается представление об истории ордена Святого Георгия, его значении в различные исторические периоды российской истории. Экспозиция рассказывает о возрождении георгиевской символики в советский период, месте и значении подвига героев специальной военной операции, показывая православные и культурные корни символа и цивилизационное значение служения современных защитников Отечества.

Гости экспозиции увидят реплики всех наград, связанных с георгиевской символикой, узнают легенду о Святом Георгии и ее христианском смысле, познакомятся с судьбами героев двух с половиной столетий, объединенных главной воинской наградой.

Выставка будет расположена на 3 этаже музейно-выставочного центра.

Вход свободный.

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