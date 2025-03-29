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Балет «Жизель» на сцене Эрмитажного театра

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
23 апреля «Санкт-Петербургский балет» под руководством Дмитрия Рудаченко представляет «Жизель» на сцене Эрмитажного театра

23 апреля «Санкт-Петербургский балет» под руководством Дмитрия Рудаченко представляет «Жизель» на сцене Эрмитажного театра в сопровождении Балтийского малого симфонического оркестра. Зрители увидят драматичную и мистическую историю о всемогущей силе любви.

Театр «Санкт-Петербургский балет» был создан в 2011 году с целью познакомить ценителей балета всего мира с молодыми звездами классического танца. Артисты радуют публику классическими спектаклями и работами новых талантливых авторов. Вместе с труппой балета сотрудничают солисты ведущих театров страны.

Балет «Жизель» – один из самых известных классических балетов – вершина жанра балетного романтизма, эталон поэтической и танцевальной одухотворенности. Этот шедевр украшает афиши многих театров мира, а самые прославленные мастера балетной сцены считают за счастье иметь в своем репертуаре ведущие партии из этого знаменитого произведения. Трогательная, тонкая история о любви, о настоящих искренних чувствах, которые побеждают все преграды, покоряет сердца зрителей уже второе столетие.

В основе сюжета лежит старинная немецкая легенда о «виллисах» – невестах, преданных своими возлюбленными и умерших от горя, не дождавшись свадьбы. В полночь, рассказывает предание, виллисы выходят из своих могил и танцуют. Горе путнику, который встретится им – виллисы вовлекают его в свой хоровод и кружат в танцах, пока он не упадет замертво.

Начало в 19.00

23 апреля на сцене Эрмитажного театра (Дворцовая наб., д 34) 

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