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Питерец.ру » Культура » Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре

Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре

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Опубликовал: Питерец
Фото:
Яндекс
Балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре (Дворцовая наб., 34) постановка с участием Фаруха Рузиматова

Всем известная сказка о трогательной девочке Маше, храброй деревянной игрушке и злом короле Мышей будет рассказана языком классического танца на гениальную музыку П.И.Чайковского. Добрый сказочник Дроссельмейер, который может оживлять кукол, покажет волшебную историю, наполнит ее чудесами и перенесет детей и взрослых в мир изумительных грез. Яркие персонажи, красочные декорации и яркая атмосфера балета, без сомнения, сохранят ваше хорошее настроение. Сочинения Чайковского занимают особое место на мировой сцене. А «Щелкунчик» – самый известный из них. За все время своего существования постановка с ее великолепными декорациями и высоким уровнем исполнения стала не только визитной карточкой русской балетной школы во всем мире, но и символом новогодних праздников.

И, конечно, сама музыка. Вот уже более столетия она влюбляет в себя новые поколения людей.

Концерт пройдет в сопровождении Балтийского симфонического оркестра.

Театр-постановщик: Санкт-Петербургский театр балета им. П.И. Чайковского.

Постановка с участием Фаруха Рузиматова.
Музыка: Пётр Ильич Чайковский

Либретто: Мариуса Петипа по сказке Э.Гофмана в редакции Елизаветы Меньшиковой. Хореография: Елизавета Меньшикова

Художники-постановщики: Елизавета Меньшикова, Павел Ёлкин.

Начало в 19.30

13 апреля балет «Щелкунчик» в Эрмитажном театре (Дворцовая наб., 34)

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