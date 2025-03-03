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Питерец.ру » Культура » «Ленфильм» запускает цикл творческих встреч «Режиссерские среды»

«Ленфильм» запускает цикл творческих встреч «Режиссерские среды»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
«Режиссерская среда» — цикл творческих встреч, который включает кинопоказы и обсуждение фильма с его автором

5 марта «Ленфильму» исполняется 111 лет. Эту дату киностудия отметит стартом проекта «Режиссерская среда», участниками которого станут Александр Сокуров, Владимир Бортко, Дмитрий Светозаров, Алексей Учитель, Алексей Герман-младший, Александр Касаткин. Откроет цикл творческих встреч режиссер Сергей Снежкин.

«Режиссерская среда» — цикл творческих встреч, который включает кинопоказы и обсуждение фильма с его автором. Визави кинорежиссеров выступит известная телеведущая Ирина Петрова. Участники проекта, в разные годы снимавшие свои ленты на «Ленфильме», лично выбирают для показа одну из своих картин. Встречи в рамках цикла будут проходить не реже двух раз в месяц.

Первым гостем проекта «Режиссерская среда» 5 марта станет председатель Санкт-Петербургской организации Союза кинематографистов России, народный артист РФ Сергей Снежкин. Зрители увидят режиссерскую версию фильма «Контрибуция» продолжительностью 2 часа 42 минуты вместо 1 часа 40 минут прокатной версии.

Исторический детектив о временах Гражданской войны снят по мотивам повести Леонида Юзефовича, написанной для журнала «Юность» к 70-летию Октябрьской революции.

Режиссер Сергей Снежкин крайне требовательно относился к художественной составляющей фильма. Особое внимание уделялось исторической достоверности костюмов, реквизита и декораций.

Действие происходит в 1918 году в Перми. Белогвардейский корпус под командованием молодого генерала Анатолия Пепеляева захватывает город. Армия измотана, солдаты голодают. Генерал решает собрать деньги на нужды армии у местных купцов. Богатая вдова Чагина приносит в качестве контрибуции дорогой бриллиант. На следующий день камень таинственным образом исчезает. К поискам привлекают приговоренного к смерти «красного» следователя Андрея Мурзина, который должен найти бриллиант в обмен на помилование.

В фильме играет целое созвездие актеров: Максим Матвеев, Елизавета Боярская, Илья Носков, Евгений Дятлов, Константин Воробьев, Артур Ваха, Юрий Ицков, Игорь Черневич и другие.

В итоге «Контрибуция» стала призером многих кинофестивалей. Среди наград — главный приз кинофестиваля «Окно в Европу», «Приз за лучший актерский ансамбль» Международного фестиваля актеров кино «Созвездие», «Приз за лучшую операторскую работу» на кинофестивале «Виват, кино России!». Фильм стал участником Монреальского кинофестиваля.

Кинопоказ 5 марта пройдет в общедоступном формате. 

Регистрация доступна по ссылке: https://vk.cc/cJcCBE

Начало сеанса — 20:00. 

Полное расписание мероприятий цикла «Режиссерская среда» доступно на сайте киностудии: https://vk.cc/cIZCUd

Источник: Ленфильм
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