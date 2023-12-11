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Питерец.ру » Общество » В общественном пространстве «СреДА!» подвели итоги инклюзивного проекта «Многомерность культуры»

В общественном пространстве «СреДА!» подвели итоги инклюзивного проекта «Многомерность культуры»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Единая Россия
В общественном пространстве «СреДА!» подвели итоги второго сезона инклюзивного проекта «Многомерность культуры»

В общественном пространстве «СреДА!» прошло закрытие второго сезона инклюзивного проекта «Многомерность культуры», который призван обеспечить доступность культурных мероприятий для людей с ограниченными возможностями здоровья в Санкт-Петербурге.

Этот проект, реализуемый Санкт-Петербургским Институтом культурных программ, начал свою работу с небольшим количеством участников - около 10-15 человек, но сейчас их число превысило 400. Это говорит о том, что проект получил широкую поддержку и стал популярным среди жителей Северной столицы.

Директор Санкт-Петербургского Института культурных программ, Ольга Гаазе, является членом регионального общественного совета партийного проекта «Единая страна – доступная среда», который активно сотрудничает с проектом «Многомерность культуры». Это позволяет обеспечить поддержку петербургским участникам инклюзивных мероприятий и конкурсов.

Председатель общественного совета партийного проекта «Единая страна – доступная среда», Элнара Фараджева, подчеркивает, что проект «Многомерность культуры» демонстрирует, что культура не знает границ. На старте проекта было всего несколько благополучателей, а к концу 2023 года их число уже составило около 450. Кроме того, количество культурных учреждений, которые посещают люди с ограниченными возможностями здоровья, выросло до 45, и этот список будет расширен в следующем году.

Заместитель председателя комитета по культуре Санкт-Петербурга, Антон Александров, выразил свою поддержку участникам и партнерам проекта. Он отметил, что 2023 год был богат на события в рамках проекта «Многомерность культуры». Участники имели возможность посетить увлекательные экскурсии, захватывающие спектакли, участвовать в увлекательных мастер-классах и слушать познавательные лекции. Они также познакомились с необычными культурными пространствами, которые расширили их представление о мире искусства.

Одним из ключевых событий второго сезона проекта «Многомерность культуры» стало участие петербургской делегации в III Международных инклюзивных творческих играх, которые прошли в Липецке. Петербургская команда заняла второе место, и в рамках торжественной церемонии в пространстве «СреДА!» был передан кубок Инклюзивных игр от участников городу.

Владимир Бочаров, директор Санкт-Петербургского театра глухих, вручил почётный трофей в руки Антона Александрова. Таким образом, второй сезон проекта «Многомерность культуры» стал успешной площадкой для взаимодействия людей с ограниченными возможностями здоровья и культурного пространства города. С его помощью участники получили возможность насладиться разнообразными культурными мероприятиями, расширить свои горизонты и проявить свои творческие способности. Проект продолжит свою работу и в следующем году, принося радость и вдохновение всем его участникам.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Единая Россия
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