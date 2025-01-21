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Питерец.ру » Культура » Исторический парк «Россия – Моя история» проведёт 6-й городской открытый краеведческий онлайн-диктант «Приближая Победу»

Исторический парк «Россия – Моя история» проведёт 6-й городской открытый краеведческий онлайн-диктант «Приближая Победу»

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Яндекс
В честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне Исторический парк «Россия – Моя история» проведёт 6-й городской открытый краеведческий онлайн-диктант «Приближая Победу»

26-28 января 2025 года состоится 6-й городской открытый краеведческий онлайн-диктант «Приближая Победу», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ежегодно диктант объединяет школьников, студентов и всех интересующихся историей страны. В 2024 году в диктанте приняли участие более 9500 человек. Целью диктанта является популяризация изучения истории Великой Отечественной войны.

Участникам предстоит ответить на вопросы, связанные с памятной датой военной истории России: факты, события, люди. В дополнение к вопросу будет предложено 4 ответа, один из которых верный. Вопрос будет опубликован с авторской подписью. Авторами вопросов стали известные деятели культуры и искусства, историки, общественные и религиозные деятели.

Актуальность проекта обусловлена задачей формирования чувства патриотизма у подрастающего поколения, а также популяризации и сохранения памяти о Великой Отечественной войне и Ленинградской битве среди широкого круга петербуржцев, россиян и соотечественников, проживающих за рубежом.

Организаторы диктанта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» и Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных».

Начало диктанта в 13.00 26 января, окончание в 13.00 28 января. Итоги диктанта будут объявлены 23 февраля 2025 года. Ссылка на диктант будет опубликована на официальных ресурсах организаторов: spb.myhistorypark.ru и anichkov.ru.

Участникам будет предоставлена возможность скачать сертификат участника. Сертификат будет действительным только с протоколом диктанта, в котором будут указаны Ф.И.О. участника. Победителям, набравшим максимальное количество баллов, будет выслан именной диплом победителя на электронную почту, указанную при регистрации.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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