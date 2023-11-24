Краеведческий диктант проекта «Открытый город»

1 декабря на территории ДК им. Крупской состоится краеведческий диктант культурно-просветительского проекта «Открытый город», который проводится совместно с Центром петербурговедения библиотеки им. В. В. Маяковского

В этом году организаторы собирают 150 желающих проверить свои знания и узнать новое о любимом городе. Участники ответят на 30 вопросов по трем тематическим блокам: «Жил-был город», «Они всегда объединяют. О петербургских мостах» и «Их показывает Открытый город». Последний блок посвящён объектам культурного наследия, которые можно посетить благодаря проекту «Открытый город». Вторая часть - про мосты нашего города, что в этом сезоне проекта стали основной темой многих мероприятий благодаря активному партнёру проекта СПб ГБУ «Мостотрест». Первые десять вопросов посвящены истории, ведь завершается юбилейный для Петербурга год.

Краеведческий диктант позволит совершить увлекательное интеллектуальное путешествие в прошлое и настоящее Санкт-Петербурга, и совсем необязательно знать о городе всё. Найти правильный ответ иногда помогут логика и интуиция, смекалка и чувство юмора. Некоторые из вопросов переносят отвечающего на несколько столетий назад и делают его героем исторических событий, когда можно примерить общественные нормы старого города и погрузиться в атмосферу будничной жизни Петербурга разных эпох.

Диктант завершится подсчетом баллов и награждением победителей. Участники с лучшими результатами получат памятные сертификаты. А главных знатоков наградят призами от «Открытого города».

Программа:

Сбор участников 18:30-19:00

Написание диктанта 19:00-19:45

Проверка диктанта и разбор правильных ответов 19:45-20:45

Награждение победителей 20:45-21:00.

Адрес проведения мероприятия: проспект Обуховской Обороны, дом 105. Дворец культуры имени Крупской, зал «Амарант» на 2 этаже.

Регистрация участников ТОЛЬКО на сайте проекта «Открытый город» по ссылкам:

Группа «Ленинградцы» https://xn--c1acndtdamdoc1ib.xn--p1ai/kuda-shodit/sobytiya/kraevedcheskiy-diktant/?excursion=386716

Группа «Петербуржцы» https://xn--c1acndtdamdoc1ib.xn--p1ai/kuda-shodit/sobytiya/kraevedcheskiy-diktant/?excursion=386715