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Питерец.ру » Культура » 4-й ежегодный краеведческий диктант «Приближая Победу»

4-й ежегодный краеведческий диктант «Приближая Победу»

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82
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
myhistorypark.ru
4-й ежегодный краеведческий диктант «Приближая Победу»

13 января в 13:00 в дистанционном формате состоится 4-й ежегодный краеведческий диктант «Приближая Победу», посвященный 80-й годовщине прорыва блокады Ленинграда и победоносным сражениям 1943 года.

Тема диктанта в 2023 году - «Победоносный 1943-й год». В преддверии Дня прорыва блокады Ленинграда и Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады участники диктанта смогут проверить свои знания исторических фактов и памятных дат. Целью диктанта является популяризация изучения истории Великой Отечественной войны.

Организаторы диктанта: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение культуры «Музейно-выставочный центр» (Исторический парк «Россия - моя история») и Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» (ГБНОУ «СПБ ГДТЮ»)

Участникам диктанта предстоит ответить на 20 вопросов, а принять участие в диктанте может любой желающий, без ограничения по возрасту.

Ссылка для участия в диктанте появится 13 января в 13:00 на странице:

https://myhistorypark.ru/poster/4-y-ezhegodnyy-kraevedcheskiy-diktant-priblizhaya-pobedu/

Ссылка будет доступна с 13:00 13 января до 13:00 14 января 2023 года.

Каждый участник получит памятный сертификат, который можно будет скачать в электронном виде (сертификат действителен только с протоколом диктанта). Скачать сертификаты можно будет по ссылке, опубликованной на официальных ресурсах организаторов после 14 февраля 2023 года.

Участники, набравшие максимальное количество баллов, получат диплом победителя. Организаторы обращают внимание, что памятные дипломы будут оформлены на Ф.И.О., которые будут указаны участниками при регистрации. Дипломы будут высланы участникам на адрес электронной почты, указанной при регистрации.

Источник: Исторический парк "Россия - Моя история"
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